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Александр Бубнов: не нужно бояться натурализации

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал натурализацию бразильского защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

"Когда нет своего игрока уровня выше, что в этом плохого? Вот его натурализовали, но это же не говорит о том, что он всегда будет играть в сборной. Придет другой тренер и скажет: "Он мне не нужен". Нужно понимать, что натурализация сейчас нужна не столько сборной, сколько клубу.

Вот, например, Гильерме – его паспорт больше нужен не сборной, а "Локомотиву". Нет ничего страшного в натурализации – ее не нужно бояться. Если россиянин будет лучше, то он будет играть. Смысл в том, что наш игрок должен доказывать свою состоятельность – это конкуренция, которая не должна пугать", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Фернандес Сборная России
Сегодня, 09:16
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№1 Написал: pavel 2014 г Темрюк (Сегодня, 09:53) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Правильно сказал!
Регистрация: 8.07.2014
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