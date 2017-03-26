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Данни Блинд уволен с поста главного тренера сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд отправлен в отставку.

Данное решение было принято после поединка с Болгарией, информирует официальный сайт Королевской голландской федерации футбола.

Ранее оранжевые на выезде проиграли в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 болгарам со счетом 0:2.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Голландии
Вчера, 23:03
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