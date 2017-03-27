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Александр Бородюк: если в футболе не будет борьбы, то он превратится в балет

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал поражение от сборной Армении (0:2) в матче квалификации ЧМ-2018.

- В целом, до удаления наши футболисты выполняли план на игру. В принципе, во втором тайме выполнили установку, выровняли игру, начали контролировать мяч, но удаление повлияло на ход матча... Если вы смотрели чемпионаты Мира и Европы, то футбол — это борьба, и, наверное, каждый тренер требует от своей команды борьбы, но не знаю, как в этой ситуация судья поступил...

Уже сейчас об этом говорить, наверное, поздно. Борьба есть борьба, и, на мой взгляд, второй желтой карточки там не было. Можно было дать доиграть спокойно в равных составах, и тогда футбол был бы более интересен. А так, у меня нет претензий к ребятам, — они боролись, старались, но удаление повлияло на игру...

— Как Вы думаете, у сборной Армении есть шансы на выход из группы?

— Наверное, этот вопрос лучше адресовать вашему тренеру, как он рассчитывает. А так, конечно, желаю сборной Армении дальше бороться за путевку на чемпионат мира.

— Соперник Вас чем-то удивил? Как Вы оцените игру лидера сборной Армении Генриха Мхитаряна?

— Еще раз скажу: оценку игре сборной Армении должен давать сам главный тренер армянской команды. Генрих Мхитарян является отличным футболистом, и вы это прекрасно знаете. Он подтверждает свое мастерство как на клубном уровне, так и в сборной. Конечно, еще раз скажу, что это был интересный матч. Была борьба, моменты, но еще раз скажу, что удаление повлияло... На таком уровне, все-таки, нужно давать бороться.

Если в футболе не будет борьбы, то он потеряет интерес и превратится в балет. Хотелось бы, чтобы в этом плане футбол оставался футболом. Потому что зрители ценят его за эмоции, когда на поле идет борьба за мяч. Думаю, что в первом тайме у Армении было преимущество. В начале второго тайма мы как-то выровняли игру, но в дальнейшем комментировать, наверное, не имеет смысла", - цитирует Бородюка Sports.kz.
Теги: Бородюк Сборная Казахстана
Сегодня, 01:08
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