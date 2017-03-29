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Аргентина без Лионеля Месси проиграла сборной Боливии

Сборная Боливии на своем поле переиграла команду Аргентины со счетом 2:0 в рамках 14-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018.

ЧМ-2018. Южная Америка. 14-й тур

Боливия - Аргентина - 2:0

Голы: Арсе 31 (1:0). Морено 52 (2:0).

Боливия: Лампе, Ральдес, Бехарано, Флорес, Сентено, Эскобар, Чумасеро, Вайяр (Кампос, 85), Кастро, Арсе (Хустиниано, 73), Морено (Миранда, 90+3).

Аргентина: Ромеро, Ронкалья, Рохо, Музаккьо, Мори (Каруссо, 36), Перес (Акунья, 70), Банега, Ди Мария, Писарро, Пратто, Корреа (Агуэро, 56).

Предупреждения: Андухар, 39. Банега, 41. Вайяр, 67.
Теги: Сборная Аргентины Сборная Боливии
Сегодня, 01:33
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