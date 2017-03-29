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Евгений Ловчев: было похоже, что играют команды из высшего дивизиона и второй лиги

Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру сборной России против Бельгии (3:3).

"Надо признать, в концовке бельгийцы уступили сами себе. 87 минут не покидало ощущение, будто я находился на игре между командами второй лиги и высшего дивизиона.

Знаете, как в хоккее есть чемпионат мира с участием топ-сборных, например, Швеции, Канады, России, а есть вторая группа - с Францией, Словенией и другими. В общем, и на "Фиште" увидел два совершенно разных уровня футбола", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Сборная России
Сегодня, 01:53
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