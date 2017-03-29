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Даниэле Де Росси не сыграет против "Эмполи"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси, который получил травму в матче за сборную Италии, сегодня прошел медицинское обследование в известной клинике Villa Stuart.

Римские медики выявили у 33-летнего полузащитника ушиб позвоночного столба в поясничном отделе и сильнейшую подкожную гематому. Футболист не сыграет против "Эмполи" в матче 30-го тура Серии А.
Теги: Рома Эмполи
Сегодня, 21:23
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