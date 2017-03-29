Даниэле Де Росси не сыграет против "Эмполи"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси, который получил травму в матче за сборную Италии, сегодня прошел медицинское обследование в известной клинике Villa Stuart.



Римские медики выявили у 33-летнего полузащитника ушиб позвоночного столба в поясничном отделе и сильнейшую подкожную гематому. Футболист не сыграет против "Эмполи" в матче 30-го тура Серии А.