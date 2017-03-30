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Александр Бубнов: оценка сборной – тройка, и то потому что я завысил за ничью

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поставил оценку футболистам сборной России в матче с командой Бельгии (3:3).

"Бельгийцы играли 70 минут, а потом по какой-то причине бросили играть. У нас не должно быть эйфории по поводу результата.

На мой взгляд, счет не по игре, а Россию и Бельгию на сегодняшний день нельзя сопоставлять по классу. Видно, что бельгийцы готовы решать серьезные задачи. Команда построена и работает над деталями. У них есть два крепких состава, которые даже в перемешанном варианте следуют выстроенной системе игры, которую хочет видеть тренер. У нас этого пока нет.

В целом я не вижу поводов для радости: наши сделали мало технико-тактических действий при высоком проценте брака. С такими показателями нашим будет трудно конкурировать на чемпионате мира. Оценка за игру – тройка. По большому счету это двойка, но я завысил оценку сборной России на балл, так как удалось спасти матч", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Сборная России
Сегодня, 09:19
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