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Виталий Мутко: решение Васи Березуцкого нужно уважать

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить карьеру в сборной России.

"У нас и в футболе все знают, что Вася Березуцкий всегда играл душой и сердцем. И все, что у него было, он всегда отдавал. При этом отслужил сборной России столько времени.

Но сейчас человек чувствует, что у него есть проблемы со здоровьем и он не может выступать на таком уровне. И человек принимает решение. И такие решения нужно уважать", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Березуцкий В.
Сегодня, 12:23
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