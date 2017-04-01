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"Динамо" с крупным счетом обыграло "Тамбов"

В матче 29-го тура ФНЛ московское "Динамо" принимало на своём поле "Тамбов".

ФНЛ

29 тур

"Динамо" - "Тамбов" 3:0

Гол: Белоруков, 24, Луценко, 44, Картич, 49

"Динамо": Шунин, Козлов, Калугин (Морозов, 88), Темников (Маркелов, 58), Белоруков, Хольмен, Зотов (Кузьмин, 63), Соснин, Катрич, Панченко, Луценко

"Тамбов": Смирнов, Горбатюк, Быстров, Столяренко (Овсиенко, 28), Рыбин (Шляков, 60), Мурнин, Дутов, Трусевич (Дорожкин, 46), Чернышов, (Сорокин, 53) Шевчук, Делькин.

"Сокол" - "Мордовия" 0:0

"Сокол": Федоров, Семенов, Ходырев, Магадиев, Климов, Хрущев (Шпитальный, 90+2), Романенко, Мануковский (Паштов, 71), Дудолев (Дергачев, 66), Платика, Галыш

"Мордовия": Леонов, Лебедев, Осипов, Багаев, Навлетов, Сабитов, Петров (Лукьянов, 80), Сысуев (Амбарцумян, 78), Кренделев, Дегтярев (Игнатович, 62), Деобальд

Предупреждения: Платика, 2, Хрущев, 69, Багаев, 87
Теги: Динамо Тамбов Сокол Мордовия
Сегодня, 17:09
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