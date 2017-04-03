Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Ростов" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Илья Абаев и Ренат Янбаев летом покинут "Локомотив"

Вратарь Илья Абаев и защитник Ренат Янбаев покинут "Локомотив" по окончании сезона, информирует ФАН. У обоих футболистов истекают контракты.

35-летний Абаев решил покинуть клуб в поисках игровой практики, а 32-летнему Янбаеву "Локо" предложил новый контракт, однако футболиста не устроило понижение зарплаты практически в два раза.
Теги: Янбаев Локомотив
Сегодня, 12:58
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: RoDon22
Вот так бывает, что и в 35 не имеют игровой практики. Илье раньше нужно было уходить из Локомотива.

зря он в локо переходил. его брали на время травмы у гили)
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:34) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
".....35-летний Абаев решил покинуть клуб в поисках игровой практики"

Вот так бывает, что и в 35 не имеют игровой практики. Илье раньше нужно было уходить из Локомотива.
Регистрация: 30.11.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.