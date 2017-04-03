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Роберт Евдокимов: сегодня за 90 минут я узнал от болельщиков "Спартака" все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу (19)
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Кристиан Нобоа : нам нужно выиграть в остальных домашних встречах
Полузащитник "Ростова" в интервью журналистам рассказал о прошедшем матче своей команды против "Краснодара" (0:0)
- Сегодня нас подвела реализация голевых моментов. Ростов не забивает уже 4 матча, нужно уделить этому внимание, выяснить причины.
Все таки без голов — невозможно побеждать. Отмечу еще, что мы качественно сыграли в защите. Мы сохраняем шансы на попадание в лигу европы. В лидирующей части таблицы образовалась большая плотность, до еврокубковых мест нам не хватает пару очков. Следующая встреча с "Локомотивом" станет важнейшей. Нам нужно выиграть в остальных домашних встречах. Тем самым, стоит улучшить завершение атак.
Источник: www.rusfootball.info
- Сегодня нас подвела реализация голевых моментов. Ростов не забивает уже 4 матча, нужно уделить этому внимание, выяснить причины.
Все таки без голов — невозможно побеждать. Отмечу еще, что мы качественно сыграли в защите. Мы сохраняем шансы на попадание в лигу европы. В лидирующей части таблицы образовалась большая плотность, до еврокубковых мест нам не хватает пару очков. Следующая встреча с "Локомотивом" станет важнейшей. Нам нужно выиграть в остальных домашних встречах. Тем самым, стоит улучшить завершение атак.
Источник: www.rusfootball.info
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