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Кристиан Нобоа : нам нужно выиграть в остальных домашних встречах

Полузащитник "Ростова" в интервью журналистам рассказал о прошедшем матче своей команды против "Краснодара" (0:0)

- Сегодня нас подвела реализация голевых моментов. Ростов не забивает уже 4 матча, нужно уделить этому внимание, выяснить причины.

Все таки без голов — невозможно побеждать. Отмечу еще, что мы качественно сыграли в защите. Мы сохраняем шансы на попадание в лигу европы. В лидирующей части таблицы образовалась большая плотность, до еврокубковых мест нам не хватает пару очков. Следующая встреча с "Локомотивом" станет важнейшей. Нам нужно выиграть в остальных домашних встречах. Тем самым, стоит улучшить завершение атак.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Ростов Краснодар Нобоа
Сегодня, 22:47
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№1 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 22:53) #
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Домашние победы уже НИЧЕГО не решат... Поздно, уважаемый.. и пары очков хватит лишь для того, чтобы "Уфу догнать... Хоть бы в табличку заглядывал. По-моему, Нобоа с Навасом, после еврокубков, уже на все плевать - контракты заканчиваются и гудбай. Ростов в первом тайме лишь бы не пропустить, а во втором, спохватившись, начинают давить - Тоже самое было с "Тереком", потом с "Крыльями" и много похожего осенью. С Бердыевской ложи оперативно корректировать игру не возможно и в перерывах вносят изменения, как всегда с опозданием. Кому нужен этот цирк с Кириченко на бровке - совесть помучила от "уходя-уходи" и хватит выпендриваться - все понимают, что это мешает команде и можно все объяснить ради результата. Но теперь уже поздно - с Европой по осени можно распрощаться... Краснодар уже своего не отдаст, имея преимущество по личным встречам... Все логично - п.р.о.с.р.а.л.и ВСЕ сами, постоянно играя последние 15-20 минут по-настоящему. Полоз после ЛЧ и ЛЕ вообще ворота потерял (что в сборной, что в Ростове) - неужели звезду поймал ? Все уже знают как играть с "ростовом" - закрой Калачева и сыграй вторым номером. Жаль.
Регистрация: 25.02.2017
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