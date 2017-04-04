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Роман Широков: желаю Игнашевичу доиграть до отметки в 500 матчей
Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-хавбек ЦСКА Роман Широков выразил надежду, что защитник армейцев Сергей Игнашевич, ставший рекордсменом по количеству проведённых матчей в чемпионатах России, будет ещё долго играть на высоком уровне. На текущий момент в активе 37-летнего футболиста 457 игр в РФПЛ.
"Надеюсь, для Сергея это не предел. Секрет Игнашевича заключается в профессионализме и любви к футболу. За это ему воздаётся хорошей игрой и физической формой.
Желаю Сергею доиграть до отметки в 500 матчей", - цитирует Широкова "Чемпионат".
"Надеюсь, для Сергея это не предел. Секрет Игнашевича заключается в профессионализме и любви к футболу. За это ему воздаётся хорошей игрой и физической формой.
Желаю Сергею доиграть до отметки в 500 матчей", - цитирует Широкова "Чемпионат".
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