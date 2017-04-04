"Фенербахче" хочет обменять Эммануэля Эменике на Мануэла Фернандеша

"Фенербахче" хочет обменяться с "Локомотивом" игроками, сообщает H?rriyet Spor.Турки намерены заполучить португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, а взамен предлагает нигерийского форварда Эммануэля Эменике. Напомним, Фернандеш в Турции ранее играл за "Бешикташ", а Эменике в России выступал за московский "Спартак".