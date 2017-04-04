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"Фенербахче" хочет обменять Эммануэля Эменике на Мануэла Фернандеша

"Фенербахче" хочет обменяться с "Локомотивом" игроками, сообщает H?rriyet Spor.

Турки намерены заполучить португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, а взамен предлагает нигерийского форварда Эммануэля Эменике. Напомним, Фернандеш в Турции ранее играл за "Бешикташ", а Эменике в России выступал за московский "Спартак".
Теги: Фенербахче Эменике Фернандеш Локомотив
Сегодня, 21:47
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№8 Написал: Лидер (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smile


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№7 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Следующее предложение в Питер: обмен людоеда на буратинку! Кстати ещё неизвестно кто при таком выиграет...
Регистрация: 13.03.2012
№6 Написал: паровоз (Сегодня, 22:21) #
  • 0
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online

Цитата: Lokoflesh
Обменяйте в Китай на эшелон дешевой электроники.

будильников! laughing
Регистрация: 25.06.2016
№5 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну не знают кому втюхать людоеда!
Спартак послал, сейчас и Локо пошлёт!
Регистрация: 13.03.2012
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Обменяйте в Китай на эшелон дешевой электроники.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Maz Me (Сегодня, 22:02) #
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На ball-king.ru сегодня вышел очередной матч, а ты и дальше продолжай сливать бабки в БК полагаясь на одну интуицию.
Регистрация: 4.04.2017
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:00) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Скоро вариантов обмена у Фенера не останется и объявление будет звучать просто: меняем Эменике на два вагона угля...
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Генри Мясо (Сегодня, 21:50) #
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Связка Ари-Эменике возрождается...?
Регистрация: 8.03.2017
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