Антон Митрюшкин отразил два пенальти и вывел "Сьон" в финал Кубка Швейцарии

"Сьон" на своем поле в серии пенальти прошел "Люцерн" в рамках полуфинала Кубка Швейцарии.Российский вратарь хозяев Антон Митрюшкин отыграл весь матч, а в серии пенальти отразил два удара. В финале Кубка Швейцарии "Сьон" сыграет с "Базелем".Кубок Швейцарии. ПолуфиналУдаление: Шовли, 100 ("Люцерн").