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Антон Митрюшкин отразил два пенальти и вывел "Сьон" в финал Кубка Швейцарии

"Сьон" на своем поле в серии пенальти прошел "Люцерн" в рамках полуфинала Кубка Швейцарии.

Российский вратарь хозяев Антон Митрюшкин отыграл весь матч, а в серии пенальти отразил два удара. В финале Кубка Швейцарии "Сьон" сыграет с "Базелем".

Кубок Швейцарии. Полуфинал

"Сьон" – "Люцерн" – 0:0, по пенальти – 6:5

Удаление: Шовли, 100 ("Люцерн").
Теги: Митрюшкин Сьон
Сегодня, 08:20
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4
(1)
№4 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 09:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Антон, по ходу, там уже культовой фигурой становится) Красава!!
Регистрация: 25.05.2013
№3 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 09:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Так держать!!!
Регистрация: 13.09.2012
№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:26) #
  • +2
  •  (4)

красавец


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 08:24) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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