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Антон Митрюшкин отразил два пенальти и вывел "Сьон" в финал Кубка Швейцарии
"Сьон" на своем поле в серии пенальти прошел "Люцерн" в рамках полуфинала Кубка Швейцарии.
Российский вратарь хозяев Антон Митрюшкин отыграл весь матч, а в серии пенальти отразил два удара. В финале Кубка Швейцарии "Сьон" сыграет с "Базелем".
Кубок Швейцарии. Полуфинал
"Сьон" – "Люцерн" – 0:0, по пенальти – 6:5
Удаление: Шовли, 100 ("Люцерн").
Российский вратарь хозяев Антон Митрюшкин отыграл весь матч, а в серии пенальти отразил два удара. В финале Кубка Швейцарии "Сьон" сыграет с "Базелем".
Кубок Швейцарии. Полуфинал
"Сьон" – "Люцерн" – 0:0, по пенальти – 6:5
Удаление: Шовли, 100 ("Люцерн").
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