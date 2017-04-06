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Антон Митрюшкин: отбивать мячи – это моя работа
Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин прокомментировал свою игру в серии послематчевых пенальти в полуфинале Кубка Швейцарии против "Люцерна" (0:0, по пенальти 6:5). Российский голкипер отразил два 11-метровых удара.
"Отбивать мячи – моя работа. Получилось сделать два сейва и помочь команде победить. Мои партнеры отлично пробивали свои удары.
Я изучал как бьют пенальти футболисты "Люцерна", плюс мне помогла интуиция", - цитирует Митрюшкина Blick.
"Отбивать мячи – моя работа. Получилось сделать два сейва и помочь команде победить. Мои партнеры отлично пробивали свои удары.
Я изучал как бьют пенальти футболисты "Люцерна", плюс мне помогла интуиция", - цитирует Митрюшкина Blick.
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