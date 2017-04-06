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Антон Митрюшкин: отбивать мячи – это моя работа

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин прокомментировал свою игру в серии послематчевых пенальти в полуфинале Кубка Швейцарии против "Люцерна" (0:0, по пенальти 6:5). Российский голкипер отразил два 11-метровых удара.

"Отбивать мячи – моя работа. Получилось сделать два сейва и помочь команде победить. Мои партнеры отлично пробивали свои удары.

Я изучал как бьют пенальти футболисты "Люцерна", плюс мне помогла интуиция", - цитирует Митрюшкина Blick.
Теги: Митрюшкин
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 12:07) #
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Молодец
Регистрация: 19.03.2017
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