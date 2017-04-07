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СМИ: сборная Аргентины уволит главного тренера

Руководство сборной Аргентины в ближайшее время намерено уволить главного тренера Эдгардо Баусу, передает "Газета.ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

Сообщается, что решение было принято из-за неудовлетворительного уровня игры и результатов национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Об увольнении специалиста должны объявить на следующей неделе.

На данный момент Аргентина (22 очка) идет на пятом месте в турнирной таблице и рискует не попасть на мундиаль в России.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 08:48
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