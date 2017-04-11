Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Севилья" готова отпустить Хорхе Сампаоли в сборную Аргентины за 1,5 млн евро

Назначение Хорхе Сампаоли главным тренером сборной Аргентины обойдется Ассоциации футбола страны в 1,5 миллиона евро.

"Севилья" готова отпустить главного тренера Хорхе Сампаоли в сборную Аргентины, при этом испанский клуб требует за досрочное расторжение контракта с 57-летним специалистом сумму в 1,5 млн евро. Соглашение Сампаоли рассчитано до лета 2018 года.

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа может прибыть на переговоры в Севилью на этой неделе, информирует Marca.
Теги: Сборная Аргентины Севилья
Сегодня, 10:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.