"Севилья" готова отпустить Хорхе Сампаоли в сборную Аргентины за 1,5 млн евро

Назначение Хорхе Сампаоли главным тренером сборной Аргентины обойдется Ассоциации футбола страны в 1,5 миллиона евро."Севилья" готова отпустить главного тренера Хорхе Сампаоли в сборную Аргентины, при этом испанский клуб требует за досрочное расторжение контракта с 57-летним специалистом сумму в 1,5 млн евро. Соглашение Сампаоли рассчитано до лета 2018 года.Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа может прибыть на переговоры в Севилью на этой неделе, информирует Marca.