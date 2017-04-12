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"Факел" на выезде уступил "Соколу"

"Сокол" на своем поле переиграл "Факел" в матче 31-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ

31 тур

"Сокол" - "Факел" 2:1

Голы: Осипенко, 7, Мануковский, 57, 61

"Сокол": Фёдоров, Семёнов, Ходырев, Магадиев, Климов, Хрущёв (Паштов, 52), Дудолев (Васянович, 56), Романенко, Мануковский (Пасько, 80), Платика, Галыш (Бакланов, 85)

"Факел": Саутин, Иванов, Багаев (Свежов, 69), Тихий, Шахов, Курилов, Осипенко, Каюмов (Арустамян, 69), Трошечкин, Касьян, Болов (Бирюков, 69)

Предупреждения: Климов, 47, 55, Касьян, 70, Мануковский, 78, Фёдоров, 90+3

Удаления: Климов, 55
Теги: Сокол Факел
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