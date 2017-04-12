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Не тот Хави, тот самый Криштиану!
Роль личностей и эпизодов в истории мало где была такой важной, как в матче «Баварии» и «Реала»: мюнхенцы полностью контролировали игру, но не забили пенальти, остались в меньшинстве и теперь стоят перед необходимостью побеждать на «Сантьяго Бернабеу».
С пробоинамии и без наконечника
Если отсутствие в составах команд Пепе, Варана и Хуммельса никого не удивило, поскольку об их травмах было известно ранее, то Роберта Левандовски ждали в составе и с повреждённым плечом. Но вместо того, чтобы пытаться повторить трюк 4-летней давности, когда Лёва оформил покер в ворота «Реала», поляк отправился на трибуны.
Заменивший его на острие Томас Мюллер показывал тем, кто не следит за «Баварией» до поздних стадий Лиги чемпионов, что он действительно уже не тот. Понятное дело, что Мюллер никогда не был классическим завершителем, но скорость и точность решений он как-то растерял. Пожалуй, Томас был единственным, кого защитники «Реала» в 1-м тайме успевали накрывать всегда.
«Реал» не играл
Как минимум 35 минут 1-го тайма. Начали мадридцы осторожно, потом вроде бы перехватили инициативу, Бензема даже заставил Нойера в потрясающем прыжке переводить мяч в перекладину. Но после этого «Реал» только оборонялся на своей половине и на ней же безуспешно пытался выйти из-под прессинга. Он не был насыщен беготнёй, но очень грамотно организован позиционно, что постоянно приводило к потерям. Мячи отдавали и Модрич, и Кроос, а бедняга Каземиро дважды страдал от боли, получал помощь врачей и находился не совсем в себе.
Дело правое
Трудно сказать, откуда у «Баварии» обосновался такой перекос, ведь только сужал атакующий арсенал команды, но атаковали хозяева в основном через Лама и Роббена. С правого фланга был подан даже угловой, с которого Видаль открыл счёт, опередив Начо (вот где Варан с Пепе пригодились бы). В отличие от «Арсенала», пропустившего после заезженного, как лексикон Владислава Батурина, удара Роббена со смещения в центр, «Реал» прикрывал голландцу левую ногу. Но, видимо, сконцентрировался на этом настолько, что Кроос спокойно пускал Арьена в линию, тот без помех подавал с правой ноги... А Видаль беспрепятственно зашёл на дубль, но в первый и далеко не в последний раз сильно разочаровался.
Справедливость есть!
Арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Боруссии» – Фабиньо его смазал. Риццоли, тоже итальянцу, кстати, привиделась рука Карвахаля в конце 1-го тайма. Понять судью можно – в динамике всё смотрелось как 11-метровый. Но что, если не 3 (я ещё о голе Мбаппе из офсайда) результативные ошибки в двух четвертьфиналах главного турнира, может подвигнуть футбольные власти к введению видеоповторов? Пока же ошибки судей приходится исправлять футболистам – Видаль никак не мог пробиться выше планки в 1 гол, зарядив, в свою очередь, выше ворот.
Вечер перестаёт быть добрым
«Реалу» оказалось необязательно начинать играть в футбол, чтобы сравнять счёт. Всё получилось легко и просто: Каземиро наконец отдал хорошую передачу, разрезав фланг, а Карвахаль вывел на удар Криштиану. «Бавария» при всём при этом присутствовала зримо, но не реально. Наверное, осталась в раздевалке в надежде застать окончания хоккейного финала КХЛ, просмотров которого вынуждены были наслаждаться зрители федерального «Матч-ТВ».
Не заметив потери бойца
«Реал» почувствовал уверенность – вот уже Бэйл головой метит в девятку, но Нойер в потрясающем прыжке достаёт удар валлийца, следом отправившегося на замену. А вот Хави Мартинес ушёл вон с поля без компенсации, заработав две жёлтые за 5 минут на одном, но каком Криштиану Роналду.
«Бавария», как и полагается гранду, не растерялась в такой ситуации и продолжила играть абсолютно нормально, с позиционными атаками, распасовками от великолепного Тиаго. Но только до 70-й минуты, когда сил проявлять активность ещё хватало.
Нойеров ковчег
Когда «Бавария» «наелась» и села к своим воротам, всё стало плохо. «Бавария» перестала выходить из обороны в атаку, категорически не успевала за Бензема и была уязвима через свободные зоны чуть ли не со всех сторон. Мюллер психовал, тщетно призывая своих партнёров нерационально высоко прессинговать – «Реал» и так был на потрясающем ходу, а давать ему разбежаться было одним из способов суицида.
«Бавария» была не более бодрой, как проколотый и уже успевший сдуться воздушный шарик – соперник делал с ней всё, что хотел. «Реал» накрывал одной волной за другой, но партнёров на свой ковчег тащил Мануэль Нойер. Те, кто после очередного сэйва Давида Де Хеа называют испанца лучшим вратарём мира, должны серьёзно задуматься – немец тащил почти всё, что можно и нельзя.
100 процентов успеха!
И всё-таки то, что нельзя, Нойер без конца вытаскивать не мог. Оправдал свой бодрый выход на поле воспитанник Валерия Карпина Асенсио, навесивший на Криштиану, который без проблем разобрался с плывшим центром защиты «Баварии». В годовщину дня, когда человек впервые побывал в космосе, Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках, хотя до этого не забивал в 6-ти играх Лиги чемпионов подряд.
В концовке не обошлось без дежурного гола Рамоса, но великий бомбардир зачем-то начал придумывать что-то новое и выбегал на мяч уже из офсайда. 1:3, пожалуй, было бы слишком серьёзной расплатой за отдельные провально сложившиеся для «Баварии» эпизоды.
Нет, ну правда? Играла «Бавария» хуже «Реала» в равных составах? Конечно, нет! Да, быть может, она наелась бы и села в концовке в любом случае, но проверить это уже не удастся. Да, футбол, который на «Матч-ТВ» начали показывать на 77-й минуте, – не хоккей. Но когда тебе противостоят мастера такого уровня, потеря даже одного футболиста фатальна. Тем более если другого центрального защитника у тебя на скамейке нет.
«Бавария» проиграла матч в двух эпизодах – с пенальти Видаля и удалением Мартинеса. Потому говорить, что всё потеряно, что Анчелотти проиграл своему ученику, что «Бавария» неконкурентоспособна, как при Гвардиоле, я бы не стал. Ответы на все вопросы даст ответная встреча, а по-другому в этой паре и быть не могло.
"Бавария": Нойер, Лам, Мартинес, Боатенг, Алаба, Алонсо (Бернат, 63), Видаль, Роббен, Тьяго, Рибери (Коста, 65), Мюллер (Коман, 81).
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич (Ковачич, 90+1), Бэйл (Асенсио, 59), Бензема (Хамес, 83), Роналду.
Предупреждения: Кроос, 44, Карвахаль, 45, Мартинес, 58, Видаль, 90.
Удаление: Мартинес, 61.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
С пробоинамии и без наконечника
Если отсутствие в составах команд Пепе, Варана и Хуммельса никого не удивило, поскольку об их травмах было известно ранее, то Роберта Левандовски ждали в составе и с повреждённым плечом. Но вместо того, чтобы пытаться повторить трюк 4-летней давности, когда Лёва оформил покер в ворота «Реала», поляк отправился на трибуны.
Заменивший его на острие Томас Мюллер показывал тем, кто не следит за «Баварией» до поздних стадий Лиги чемпионов, что он действительно уже не тот. Понятное дело, что Мюллер никогда не был классическим завершителем, но скорость и точность решений он как-то растерял. Пожалуй, Томас был единственным, кого защитники «Реала» в 1-м тайме успевали накрывать всегда.
«Реал» не играл
Как минимум 35 минут 1-го тайма. Начали мадридцы осторожно, потом вроде бы перехватили инициативу, Бензема даже заставил Нойера в потрясающем прыжке переводить мяч в перекладину. Но после этого «Реал» только оборонялся на своей половине и на ней же безуспешно пытался выйти из-под прессинга. Он не был насыщен беготнёй, но очень грамотно организован позиционно, что постоянно приводило к потерям. Мячи отдавали и Модрич, и Кроос, а бедняга Каземиро дважды страдал от боли, получал помощь врачей и находился не совсем в себе.
Дело правое
Трудно сказать, откуда у «Баварии» обосновался такой перекос, ведь только сужал атакующий арсенал команды, но атаковали хозяева в основном через Лама и Роббена. С правого фланга был подан даже угловой, с которого Видаль открыл счёт, опередив Начо (вот где Варан с Пепе пригодились бы). В отличие от «Арсенала», пропустившего после заезженного, как лексикон Владислава Батурина, удара Роббена со смещения в центр, «Реал» прикрывал голландцу левую ногу. Но, видимо, сконцентрировался на этом настолько, что Кроос спокойно пускал Арьена в линию, тот без помех подавал с правой ноги... А Видаль беспрепятственно зашёл на дубль, но в первый и далеко не в последний раз сильно разочаровался.
Справедливость есть!
Арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Боруссии» – Фабиньо его смазал. Риццоли, тоже итальянцу, кстати, привиделась рука Карвахаля в конце 1-го тайма. Понять судью можно – в динамике всё смотрелось как 11-метровый. Но что, если не 3 (я ещё о голе Мбаппе из офсайда) результативные ошибки в двух четвертьфиналах главного турнира, может подвигнуть футбольные власти к введению видеоповторов? Пока же ошибки судей приходится исправлять футболистам – Видаль никак не мог пробиться выше планки в 1 гол, зарядив, в свою очередь, выше ворот.
Вечер перестаёт быть добрым
«Реалу» оказалось необязательно начинать играть в футбол, чтобы сравнять счёт. Всё получилось легко и просто: Каземиро наконец отдал хорошую передачу, разрезав фланг, а Карвахаль вывел на удар Криштиану. «Бавария» при всём при этом присутствовала зримо, но не реально. Наверное, осталась в раздевалке в надежде застать окончания хоккейного финала КХЛ, просмотров которого вынуждены были наслаждаться зрители федерального «Матч-ТВ».
Не заметив потери бойца
«Реал» почувствовал уверенность – вот уже Бэйл головой метит в девятку, но Нойер в потрясающем прыжке достаёт удар валлийца, следом отправившегося на замену. А вот Хави Мартинес ушёл вон с поля без компенсации, заработав две жёлтые за 5 минут на одном, но каком Криштиану Роналду.
«Бавария», как и полагается гранду, не растерялась в такой ситуации и продолжила играть абсолютно нормально, с позиционными атаками, распасовками от великолепного Тиаго. Но только до 70-й минуты, когда сил проявлять активность ещё хватало.
Нойеров ковчег
Когда «Бавария» «наелась» и села к своим воротам, всё стало плохо. «Бавария» перестала выходить из обороны в атаку, категорически не успевала за Бензема и была уязвима через свободные зоны чуть ли не со всех сторон. Мюллер психовал, тщетно призывая своих партнёров нерационально высоко прессинговать – «Реал» и так был на потрясающем ходу, а давать ему разбежаться было одним из способов суицида.
«Бавария» была не более бодрой, как проколотый и уже успевший сдуться воздушный шарик – соперник делал с ней всё, что хотел. «Реал» накрывал одной волной за другой, но партнёров на свой ковчег тащил Мануэль Нойер. Те, кто после очередного сэйва Давида Де Хеа называют испанца лучшим вратарём мира, должны серьёзно задуматься – немец тащил почти всё, что можно и нельзя.
100 процентов успеха!
И всё-таки то, что нельзя, Нойер без конца вытаскивать не мог. Оправдал свой бодрый выход на поле воспитанник Валерия Карпина Асенсио, навесивший на Криштиану, который без проблем разобрался с плывшим центром защиты «Баварии». В годовщину дня, когда человек впервые побывал в космосе, Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках, хотя до этого не забивал в 6-ти играх Лиги чемпионов подряд.
В концовке не обошлось без дежурного гола Рамоса, но великий бомбардир зачем-то начал придумывать что-то новое и выбегал на мяч уже из офсайда. 1:3, пожалуй, было бы слишком серьёзной расплатой за отдельные провально сложившиеся для «Баварии» эпизоды.
Нет, ну правда? Играла «Бавария» хуже «Реала» в равных составах? Конечно, нет! Да, быть может, она наелась бы и села в концовке в любом случае, но проверить это уже не удастся. Да, футбол, который на «Матч-ТВ» начали показывать на 77-й минуте, – не хоккей. Но когда тебе противостоят мастера такого уровня, потеря даже одного футболиста фатальна. Тем более если другого центрального защитника у тебя на скамейке нет.
«Бавария» проиграла матч в двух эпизодах – с пенальти Видаля и удалением Мартинеса. Потому говорить, что всё потеряно, что Анчелотти проиграл своему ученику, что «Бавария» неконкурентоспособна, как при Гвардиоле, я бы не стал. Ответы на все вопросы даст ответная встреча, а по-другому в этой паре и быть не могло.
Лига чемпионов
1/4 финала
"Бавария" - "Реал Мадрид" 1:2
Голы: Видаль, 25 - Роналду, 47, 77.
Нереализованный пенальти: Видаль, 45+1 (выше).
1/4 финала
"Бавария" - "Реал Мадрид" 1:2
Голы: Видаль, 25 - Роналду, 47, 77.
Нереализованный пенальти: Видаль, 45+1 (выше).
"Бавария": Нойер, Лам, Мартинес, Боатенг, Алаба, Алонсо (Бернат, 63), Видаль, Роббен, Тьяго, Рибери (Коста, 65), Мюллер (Коман, 81).
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич (Ковачич, 90+1), Бэйл (Асенсио, 59), Бензема (Хамес, 83), Роналду.
Предупреждения: Кроос, 44, Карвахаль, 45, Мартинес, 58, Видаль, 90.
Удаление: Мартинес, 61.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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