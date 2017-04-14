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Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков

Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал интервью нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы о "болеющих за "Спартак" сектантах".

- О словах Дзюбы про болельщиков:

Если я скажу, что полностью с ним не согласен, то совру. Таких болельщиков "Спартака" действительно очень много. Эти люди в любых спорах о клубе не воспринимают никакие аргументы, у них одна своя правда, и никакой другой нет. У меня даже друг один такой есть.

Взять к примеру матч с "Зенитом" и тот фол Кришито на Промесе: разговоры от них идут такие, будто тот матч "Спартак" уже выиграл, но судейское решение всё изменило. Я пытаюсь людям объяснить, что вы тот матч проигрывали, и хоть оставалось 5 минут до конца, это не значит, что ничейный исход был москвичам гарантирован. Но они же считают, что упустили победу. Эти люди находятся в болельщичком неадеквате, и у "Спартака" таких болельщиков много. Понимаю, что можно рьяно болеть и защищать любимый клуб, но объективность важнее фанатизма.

- О словах Дзюбы про судейство в матчах "Зенита" и "Спартака":

Здесь я с ним полностью согласен. В этом сезоне "Спартак" судят гораздо более комфортно, нежели ЦСКА или "Зенит". Человеку, который разбирается в футболе, это хорошо заметно. Были времена, когда "Спартак" судили заметно хуже, но в этом сезоне клубу совершенно не на что жаловаться.

- О словах Дзюбы про журналистов:

А это вообще полная правда. Большинство журналистов находятся в Москве, и они в большинстве своём болеют за "Спартак". И если вы послушаете репортажи с матчей, то услышите, что "Спартак" и все остальные клубы комментируют совершенно по-разному. Если ты не болеешь за "Спартак", то комментарии эти слушать просто неприятно, потому что они дико "топят" за москвичей, при этом второй команды на поле будто нет. Либо "Спартак" хорошо играет, либо "Спартак" плохо играет. Одна команда на поле, а вторая - в роли статиста. Я уже не говорю о воплях во время трансляций, когда "Спартак" либо может забить, либо может пропустить, либо забил, либо пропустил. А в адрес другой команды практически никаких эмоций, и вот такая необъективность присутствует практически в 70% матчей "Спартака".

Комментаторы матчей "Зенита"? Тот же Геннадий Орлов более объективен, он "Зенит" больше ругает. Например, я хорошо отношусь к Александру Шмурнову, но он очень эмоционально "топит" за "Спартак", про Черданцева вообще молчу. Понимаю, что они любят команду, но я не уверен, что они должны распространять эту любовь людям, которые вынуждены их слушать во время игры своей команды. Была бы возможность отключать комментарии, я бы делал это постоянно. Например, матч "Спартак" - "Ростов". Мне и московский клуб не чужой, и Ростов-на-Дону родина. Но слушать постоянно односторонний комментарий мне не нравится. Я бы хотел слышать объективные разговоры.
Теги: Червиченко Дзюба Зенит Спартак
Сегодня, 17:01
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8
(11)
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Запомни, Червяк навсегда. Если того, кто тебя ненавидит, ты считаешь неадекватным, то все болельщики Спартака неадекватны. И ещё куча людей неадекватны.

А ты дружи с бомжами против Спартака - в этом твоя суть. Суть маленьких стад, которые могут объединиться только против одного общего недруга, против Спартака, который самодостаточен, что-бы противостоять всем этим мелким пакостникам.

Никто и никогда, включая Берию, не нанёс Спартаку столько вреда, как Червиченко. Но время всё расставляет по своим местам. Кто то сидит в конуре огромных размеров и тявкает на того, о ком все говорят.

ты хоть статью то читал, плесень? чувак правду сказал, никакого негатива.
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Запомни, Червяк навсегда. Если того, кто тебя ненавидит, ты считаешь неадекватным, то все болельщики Спартака неадекватны. И ещё куча людей неадекватны.

А ты дружи с бомжами против Спартака - в этом твоя суть. Суть маленьких стад, которые могут объединиться только против одного общего недруга, против Спартака, который самодостаточен, что-бы противостоять всем этим мелким пакостникам.

Никто и никогда, включая Берию, не нанёс Спартаку столько вреда, как Червиченко. Но время всё расставляет по своим местам. Кто то сидит в конуре огромных размеров и тявкает на того, о ком все говорят.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Gypsy (Сегодня, 17:36) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скажи мне кто твой друг - и я скажу кто ты. У болотных друзья - Дзюба по кличке "Полено" и Червяк - он и есть червяк. Значит они либо короеды, либо пиявки. А может опарыши


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№5 Написал: vlees.. (Сегодня, 17:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
у жирного весь сезон бомбит,в мае он походу взорвется,будет праздник для всех:)

Особенно про Черданцева смешно,он уже давно лижет зад голубому шапито
Регистрация: 2.04.2017
№4 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 17:34) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
А ведь почти все очень даже по делу сказал. Радует, что "объективность важнее фанатизма".
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 17:33) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Человек компетентный и грамотный!
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: fits (Сегодня, 17:31) #
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  •  (5)

Цитата: SHIGA
У "СПАРТАКА" ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ МНОГО НЕАДЕКВАТНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ
это он во множественном числе про себя любимого? жирная скотинаgrin

он что приплачивает за эти интервью с ним ?

он заеп приписывать себя к Спартаку! ты сцука никто и звать тебя никак..

п.с это матч кто будут комментировать? наверное "самые яростные болельщики Спартака"..

Вот твой комментарий и подтверждение неадеквата...
Регистрация: 6.10.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
У "СПАРТАКА" ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ МНОГО НЕАДЕКВАТНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ
это он во множественном числе про себя любимого? жирная скотинаgrin

он что приплачивает за эти интервью с ним ?

он заеп приписывать себя к Спартаку! ты сцука никто и звать тебя никак..

п.с это матч кто будут комментировать? наверное "самые яростные болельщики Спартака"..
Регистрация: 22.05.2015
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