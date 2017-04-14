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Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал интервью нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы о "болеющих за "Спартак" сектантах".
- О словах Дзюбы про болельщиков:
Если я скажу, что полностью с ним не согласен, то совру. Таких болельщиков "Спартака" действительно очень много. Эти люди в любых спорах о клубе не воспринимают никакие аргументы, у них одна своя правда, и никакой другой нет. У меня даже друг один такой есть.
Взять к примеру матч с "Зенитом" и тот фол Кришито на Промесе: разговоры от них идут такие, будто тот матч "Спартак" уже выиграл, но судейское решение всё изменило. Я пытаюсь людям объяснить, что вы тот матч проигрывали, и хоть оставалось 5 минут до конца, это не значит, что ничейный исход был москвичам гарантирован. Но они же считают, что упустили победу. Эти люди находятся в болельщичком неадеквате, и у "Спартака" таких болельщиков много. Понимаю, что можно рьяно болеть и защищать любимый клуб, но объективность важнее фанатизма.
- О словах Дзюбы про судейство в матчах "Зенита" и "Спартака":
Здесь я с ним полностью согласен. В этом сезоне "Спартак" судят гораздо более комфортно, нежели ЦСКА или "Зенит". Человеку, который разбирается в футболе, это хорошо заметно. Были времена, когда "Спартак" судили заметно хуже, но в этом сезоне клубу совершенно не на что жаловаться.
- О словах Дзюбы про журналистов:
А это вообще полная правда. Большинство журналистов находятся в Москве, и они в большинстве своём болеют за "Спартак". И если вы послушаете репортажи с матчей, то услышите, что "Спартак" и все остальные клубы комментируют совершенно по-разному. Если ты не болеешь за "Спартак", то комментарии эти слушать просто неприятно, потому что они дико "топят" за москвичей, при этом второй команды на поле будто нет. Либо "Спартак" хорошо играет, либо "Спартак" плохо играет. Одна команда на поле, а вторая - в роли статиста. Я уже не говорю о воплях во время трансляций, когда "Спартак" либо может забить, либо может пропустить, либо забил, либо пропустил. А в адрес другой команды практически никаких эмоций, и вот такая необъективность присутствует практически в 70% матчей "Спартака".
Комментаторы матчей "Зенита"? Тот же Геннадий Орлов более объективен, он "Зенит" больше ругает. Например, я хорошо отношусь к Александру Шмурнову, но он очень эмоционально "топит" за "Спартак", про Черданцева вообще молчу. Понимаю, что они любят команду, но я не уверен, что они должны распространять эту любовь людям, которые вынуждены их слушать во время игры своей команды. Была бы возможность отключать комментарии, я бы делал это постоянно. Например, матч "Спартак" - "Ростов". Мне и московский клуб не чужой, и Ростов-на-Дону родина. Но слушать постоянно односторонний комментарий мне не нравится. Я бы хотел слышать объективные разговоры.
- О словах Дзюбы про болельщиков:
Если я скажу, что полностью с ним не согласен, то совру. Таких болельщиков "Спартака" действительно очень много. Эти люди в любых спорах о клубе не воспринимают никакие аргументы, у них одна своя правда, и никакой другой нет. У меня даже друг один такой есть.
Взять к примеру матч с "Зенитом" и тот фол Кришито на Промесе: разговоры от них идут такие, будто тот матч "Спартак" уже выиграл, но судейское решение всё изменило. Я пытаюсь людям объяснить, что вы тот матч проигрывали, и хоть оставалось 5 минут до конца, это не значит, что ничейный исход был москвичам гарантирован. Но они же считают, что упустили победу. Эти люди находятся в болельщичком неадеквате, и у "Спартака" таких болельщиков много. Понимаю, что можно рьяно болеть и защищать любимый клуб, но объективность важнее фанатизма.
- О словах Дзюбы про судейство в матчах "Зенита" и "Спартака":
Здесь я с ним полностью согласен. В этом сезоне "Спартак" судят гораздо более комфортно, нежели ЦСКА или "Зенит". Человеку, который разбирается в футболе, это хорошо заметно. Были времена, когда "Спартак" судили заметно хуже, но в этом сезоне клубу совершенно не на что жаловаться.
- О словах Дзюбы про журналистов:
А это вообще полная правда. Большинство журналистов находятся в Москве, и они в большинстве своём болеют за "Спартак". И если вы послушаете репортажи с матчей, то услышите, что "Спартак" и все остальные клубы комментируют совершенно по-разному. Если ты не болеешь за "Спартак", то комментарии эти слушать просто неприятно, потому что они дико "топят" за москвичей, при этом второй команды на поле будто нет. Либо "Спартак" хорошо играет, либо "Спартак" плохо играет. Одна команда на поле, а вторая - в роли статиста. Я уже не говорю о воплях во время трансляций, когда "Спартак" либо может забить, либо может пропустить, либо забил, либо пропустил. А в адрес другой команды практически никаких эмоций, и вот такая необъективность присутствует практически в 70% матчей "Спартака".
Комментаторы матчей "Зенита"? Тот же Геннадий Орлов более объективен, он "Зенит" больше ругает. Например, я хорошо отношусь к Александру Шмурнову, но он очень эмоционально "топит" за "Спартак", про Черданцева вообще молчу. Понимаю, что они любят команду, но я не уверен, что они должны распространять эту любовь людям, которые вынуждены их слушать во время игры своей команды. Была бы возможность отключать комментарии, я бы делал это постоянно. Например, матч "Спартак" - "Ростов". Мне и московский клуб не чужой, и Ростов-на-Дону родина. Но слушать постоянно односторонний комментарий мне не нравится. Я бы хотел слышать объективные разговоры.
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