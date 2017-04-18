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Денис Попов: если бы Гинера назначили президентом РФС, он бы навел порядок

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Денис Попов высказал мнение о ситуации в армейском клубе, а также рассказал, что ничего не ждет от команды Станислава Черчесова на Кубке Конфедераций.

– Не обидно читать в СМИ о зарплатах нынешних футболистов РФПЛ? Вы играли за куда меньшие суммы.

– Всему свое время. Когда-то футболисты играли за рубли, потом – за десятки, сотни, тысячи, миллионы… Жизнь течет. То, что раньше можно было купить за рубль, теперь стоит сто тысяч. Ну и потом, они же сами ни у кого ничего не выпрашивают, не крадут, – отметил Попов. – Если клубы сами подписывают контракты… Другое дело, что руководство клубов должно как-то заинтересовать игроков в том плане, что должны быть продуманные контракты. Чтобы это была бонусная система. Чтобы люди понимали, что ничего просто так никто им не даст. Зарабатывайте – выходите и зарабатывайте. И руководство будет довольно, и футболисты. А так ментально, конечно, если у игрока годовой доход более чем нормальный, он подсознательно может себе вольности позволять. А если в месяц из четырех три игры не выиграет, то будет ходить без штанов, грубо говоря. А дома дети – кому куклу надо, кому машинку купить. У нас так было в ЦСКА. Евгений Леннорович Гинер все это грамотно отрегулировал, и нет проблем. Каждый выходит и старается выиграть по максимуму, чтобы заработать больше.

– ЦСКА вообще многие считают примером менеджмента в российском футболе.

– Я тоже так считаю. С приходом Евгения Ленноровича, посмотрите, команда уже 17 лет вверху всегда. Вне зависимости от состава, травм, зарплатной ведомости и всего остального. На мой взгляд, если бы его назначили президентом РФС или как-то руководить сборной, он бы и там наладил все. Или если бы он возглавлял клуб побогаче – тот же «Зенит» – думаю, мы бы и Лигу чемпионов выиграли. Кубок УЕФА же он взял. Это все вопрос распоряжения имеющимися ресурсами.

– ЦСКА сейчас, кажется, исчерпал свой многолетний ресурс – игроки, что долгое время играют в команде, не молодеют.

– Это не только в ЦСКА. То же самое сейчас происходит, например, в «Барселоне». Те три-пять человек, на которых все держалось долгие годы, они уже тоже «на последнем издыхании». Вот «Спартак» в этом году обновился удачно – и команда заиграла. Потихоньку все к этому приходят, что нужно освежать состав, менять команду. С другой стороны, на этой сыгранности армейцев многое держалось.

– Скоро сборной играть на домашнем Кубке конфедераций. На матчи собираетесь?

– Возможно, удастся и на игры сходить. А от сборной сейчас я ничего не жду. Ждать надо на чемпионате мира в 2018 году. Сейчас нужно, чтобы никто Станиславу Черчесову не мешал, а только помогали. Его главная задача – определиться с составом, особенно со стартовым, и наигрывать его. А результат нужен будет потом. То, что сейчас будут ошибки – ничего страшного. Тренер будет понимать и видеть, над чем работать. Чтобы дать какой-то результат, нужно, чтобы тренер поработал несколько сезонов – год, два, три. А если менять через каждые полгода, то мы ничего не добьемся. Вот Слуцкий ушел: на него навалилось все. Как только он вывел сборную на Евро, все его на руках носили, а как только проиграл там – сразу начали ругать.

– Ощущение, что болельщики сейчас только и ждут поражения сборной…

– Не могу этого понять. Такое впечатление, что люди у нас ждут, чтобы стало не лучше, а хуже. Когда выигрываем – все один день поговорили, и все. А как проиграем – на полгода обсуждения. Болельщики ментально должны поменяться. Они нервируют игроков, тренеров и всех остальных. История с тем же Кокориным… Уже надо оставить его в покое. Уже двойную сплошную он пересек… Да у нас полстраны каждый день пересекают двойные сплошные, ездят пьяными, сбивают людей насмерть. Но чего-то мы не говорим об этом. Оштрафуйте Кокорина, заберите права – пусть ходит пешком. А тут сделали из мухи слона, а он выходит на игру, подсознательно думая об этом. А люди на стадионе сидят и ждут, чтобы он промахнулся, а не забил гол, чтобы потом обсуждать: «Вот вчера ты где-то там катался, а сегодня по воротам попасть не можешь». От этого очень многое зависит. В этом и проблема на сегодняшний день.

– Но ведь те же Кокорин, Мамаев – публичные люди.

– Вот здесь я с вами согласен. Валерий Георгиевич объяснял нам: «Ребята, забудьте. Вы уже себе не принадлежите. То, что можно другим – пить, курить – вам нельзя. А если вы хотите себе позволить что-то, то сидите дома с близкими друзьями. Чтобы никто не видел. На вас смотрит вся страна – вы лицо страны». А по ситуации в Монте-Карло, мне кажется, они объяснили, что им заказали шампанского.

Р-Спорт
Теги: Попов ЦСКА Сборная России
Сегодня, 11:55
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13
(5)
№13 Написал: SP-M (Сегодня, 13:46) #
  • +1
  •  (3)

какой порядок ? он деньги взял - построил стадик а вернуть отказался. хотел списать по тихому. за счет народа.

Цитата: korsak
Гинер десять лет порядок наводил в пользу цска. К чему пришли? цска - четыре года слабейший клуб европы. Хватит гинеров Спартак - чемпион!!!

да кто ж мешает ему покупать месси и выигрывать лигу Ч. мы что ли ? вот точно - рекорды ставит в Европе только это антирекорды. ржут же все.
Регистрация: 10.02.2017
№12 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (8)
online

Этот Харьковский вор? гы гы)))
Регистрация: 21.11.2016
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:38) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Смотрящий
Так и не вернулись.

Большая часть все таки вернулась. Но согласен, многие остались там.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: махмуд иванович шниперсон болота (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (2)

если будет порядок в футбол будут играть санктехники фрезеровщики столяры все уйдут городки смотреть


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русак эталонный
Регистрация: 30.03.2017
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Радагаст
Денис, скажи еще, что у нас пол страны в Монте-Карло отдыхает

Если смотрел фильм Ширли-мырли, то должен помнить, что все жители России переехали жить на три года на Канары.


Так и не вернулись.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№8 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 12:27) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Нужен руководитель вроде Усманова.

Ага, чтобы он все усадьбыфутбольные поля Медведеву передарил
Регистрация: 4.06.2015
№7 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 12:24) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Гинер десять лет порядок наводил в пользу цска. К чему пришли? цска - четыре года слабейший клуб европы. Хватит гинеров Спартак - чемпион!!!
Регистрация: 4.04.2010
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:22) #
  • -3
  •  (3)

Нужен руководитель вроде Усманова.
Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:18) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Радагаст
Денис, скажи еще, что у нас пол страны в Монте-Карло отдыхает

Если смотрел фильм Ширли-мырли, то должен помнить, что все жители России переехали жить на три года на Канары.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 12:16) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Придет Гинер - порядок наведет
Да он теперь даже собственной собакой не управляет smirk

У нас полстраны двойную сплошную пересекают
Денис, скажи еще, что у нас пол страны в Монте-Карло отдыхает smirk
Регистрация: 4.06.2015
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:03) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гінер прийди, порядок наведи


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:01) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
ЕСЛИ БЫ ГИНЕРА НАЗНАЧИЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ РФС, ОН БЫ НАВЕЛ ПОРЯДОК
joy млять.. навел бы..

пускай на зоне порядок наводит wink


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
пошел в сраку вместе с Гинером,привыкли все через кабинет решать
Регистрация: 1.02.2017
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