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Фернандо Торрес: не я должен отвечать на вопрос о продлении контракта с "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес пока не знает, будет ли и в следующем сезоне защищать цвета мадридцев.

"Не я должен отвечать на вопрос о продлении контракта с "Атлетико". Все знают о моем желании. Я не могу скрывать свои чувства к этому клубу.

Но, возможно, впереди у нас самый важный сезон в истории "Атлетико". Поэтому любая другая тема не имеет такой важности и актуальности", - цитирует Торреса "Газета.ru" со ссылкой на AS.
Теги: Торрес Атлетико
Сегодня, 12:06
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