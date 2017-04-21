Войти в Раш. "Манчестер Юнайтед" продолжает путь к Кубку УЕФА

Лига Европы



1/4 финала



Матч 1 - 1:1



"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 2:1



Голы: Мхитарян, 10, Ханни, 32, Рашфорд, 107

Быстрый гол Мхитаряна обещал «Манчестер Юнайтед» спокойную победу на классе, но матч сложился по манчестерской классике этого сезона: пропустить, не забить и сыграть вничью. Правда, ничьей в основное время дело сегодня не закончилось: в дополнительное время самый именитый участник Лиги Европы без Ибрагимовича дожал «Андерлехт».Типичный матч «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выглядит так: хозяева «Олд Траффорд» много владеют мячом, ходят вокруг да около, вешают в штрафную, но в итоге не забивают и остаются вне лигочемпионской четвёрки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже в матче с «Андерлехтом» Моуринью не стремился к контролю мяча, а пытался выманить соперника.На 8-й минуте «Юнайтед» это шикарно удалось: не самую вроде бы перспективную ситуацию перевернул шикарной передачей через полполя Погба, продолжил Рэшфорд, а завершил самый лучший из армян. Сценария лучше и придумать было нельзя: преимущество есть, значит и возможности для новых контратак должны были появиться.Но сперва «Манчестер» мог воспользоваться нахлынувшим психологическим преимуществом: «Андерлехт» задрожал всей командой, за исключением вратаря Рубена Маритнеса. Два шикарнейших сэйва на стандартах после ударов Погба и Лингарда позволили бельгийцам остаться в игре, исход которой был бы предрешён при 0:2.«Манчестер Юнайтед» имеет в составе 4-х центральных защитников хорошего уровня, но Смоллинг и Джонс травмированы, а Рохо присоединился к ним по ходу матча. Желание Маркоса помочь команде, несмотря на травму, едва не стоило ей гола Ачимпонга. С выходом Блинда надёжности, впрочем, не прибавилось: Дэйли ничего не смог поделать с Ханни, который добил мяч в ворота «МЮ» на 32-й минуте.Гол «Андерлехта» получился очень логичным. Возможно, «Манчестер» и правильно делал, что пытался выманивать соперника, но вместо контролируемого выманивания получал постоянную остроту у своих ворот. Кэррик и Погба без блестяще отыгравшего с «Челси» Эрреры не контролировали ситуацию в центре поля, защитники не могли остановить смелого соперника, который за весь 1-й тайм выглядел растерянно лишь минут 5. Следующий гол команды Рене Вайлера обязывал «Манчестер» отвечать двумя, но самая сильная сторона нынешнего «МЮ» – оборона – давала регулярные сбои. «Андерлехт» это чувствовал, поэтому не боялся, не прижимался и играл на равных, если не лучше.После перерыва ситуация меняться не спешила. Да, Лингард едва не проткнул мяч в ворота после прохода Шоу, но «Манчестер» по-прежнему не контролировал игру, а «Андерлехт» грозился гостевым голом, который бы означал вылет для хозяев. Забить 2 по такой игре команда Моуринью точно не могла.Официальный перевод команды на тупое «бей вперёд» португалец совершил уже к 60-й минуте, когда выпустил на поле Феллайни. Не Руни, не Марсьяля, не Эрреру... Не в футбол же играть, в конце концов.Отдай мяч Валенсии на фланг, беги в штрафную и жди навеса – видимо, примерно такой была установка Моуринью для бельгийца. Полузащитники «Манчестера» уже особо не пытались продвигаться вперёд через пас, а просто забрасывали вперёд на Ибру, Феллайни и Погба, если заброс совершал не сам Погба. Во многом поэтому из игры немножко выпал Мхитарян, привыкший больше играть в футбол, чем вешать и вешать.С 70-й минуты хозяевам наконец удалось прижать «Андерлехт» к штрафной и перестать выпускать его на свою половину поля. Бельгийцы явно устали и с трудом выдерживали давление мощных игроков «Манчестера» , дополняемых скоростью Рэшфорда. Маркус, а также Ибрагимович, запороли всё, что создавалось. Если промахи Рэшфорда ещё объяснимы и удивляют не так сильно, то вот удары Златана из убойных позиций, летевшие метров на 10 мимо ворот, наводили на подозрение, что на поле сегодня двойник Ибрагимовича. К слову, за его падение судья мог назначить пенальти, но акцентировать на этом внимание не хочется: «Манчестер» имел кучу других шансов забить, а в самом эпизоде у Ибры было огромное желание упасть.А вот в добавленное время швед точно не хотел падать так, как вышло. В последнем единоборстве Златан очень неудачно приземлился, потому в перерыве между основным временем и овертаймом был заменён на Марсьяля – Моуринью не зря берёг последнюю замену. Хотя кто знает, может, ещё одна замена позволила бы обойтись без овертайма и без падения Ибры, которое, видимо, выбило его из строя до конца сезона...Часто дополнительное время становится лишь временным отрезком перед серией пенальти, но «Манчестер» определённо не был настроен доверять этой игре нервов путёвку в Лигу чемпионов. «Андерлехт» тоже вспомнил, что вообще-то на протяжении 65 минут матча здорово атаковал. Без Ибрагимовича игра «МЮ» стала даже более разнообразной. Хотя лучший момент первой 15-минутки Погба исполнял боковыми ножницами после навеса, а забивал незасчитанный гол после скидки Феллайни.Фактор долговязого бельгийца, несмотря на всю несолидность и неоригинальность такого метода для команды, покупающей игрока за 100 миллионов, всё же оказался решающим. После ещё одной его скидки Рэшфорд наконец-то исполнил эпизод не как зелёный пацан, а как футболист великого клуба, то бишь большой мастер.То, что большие мастера прошли «Андерлехт» с таким трудом, вновь показывает, насколько далёк «Манчестер» Моуринью от уровня топ-команды. Именно команды, а не клуба, который и в таких условиях продаёт больше футболок, чем кто-либо. И всё же зачастую самые именитые команды, участвующие в Лиге Европы, далеко в ней не проходят. «Манчестер Юнайтед» изначально был флагманом турнира, и теперь он в трёх шагах от путёвки в Лигу чемпионов и первого Кубка УЕФА в истории клуба. Сможет ли команда его добыть, во многом зависит от того, придётся ли ей делать эти 3 шага без Златана.: Ромеро, Шоу, Бейи, Рохо (Блинд, 23), Валенсия, Погба, Лингард ( Феллайни, 60), Кэррик, Мхитарян, Ибрагимович (Марсьяль, 90), Рашфорд, Блинд: Рубен, Аппиа, Обрадович, Мбоджи, Спаич, Дендонкер, Тилеманс, Ханни (Станчу, 64), Кипчу (Бруно, 64), Теодорчик (Телин, 79), Ачеампонг: Тилеманс, 11, Аппиа, 97