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Войти в Раш. "Манчестер Юнайтед" продолжает путь к Кубку УЕФА
Быстрый гол Мхитаряна обещал «Манчестер Юнайтед» спокойную победу на классе, но матч сложился по манчестерской классике этого сезона: пропустить, не забить и сыграть вничью. Правда, ничьей в основное время дело сегодня не закончилось: в дополнительное время самый именитый участник Лиги Европы без Ибрагимовича дожал «Андерлехт».
Mou-style
Типичный матч «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выглядит так: хозяева «Олд Траффорд» много владеют мячом, ходят вокруг да около, вешают в штрафную, но в итоге не забивают и остаются вне лигочемпионской четвёрки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже в матче с «Андерлехтом» Моуринью не стремился к контролю мяча, а пытался выманить соперника.
На 8-й минуте «Юнайтед» это шикарно удалось: не самую вроде бы перспективную ситуацию перевернул шикарной передачей через полполя Погба, продолжил Рэшфорд, а завершил самый лучший из армян. Сценария лучше и придумать было нельзя: преимущество есть, значит и возможности для новых контратак должны были появиться.
Бэтмэн и Рубен
Но сперва «Манчестер» мог воспользоваться нахлынувшим психологическим преимуществом: «Андерлехт» задрожал всей командой, за исключением вратаря Рубена Маритнеса. Два шикарнейших сэйва на стандартах после ударов Погба и Лингарда позволили бельгийцам остаться в игре, исход которой был бы предрешён при 0:2.
Дело Рохо
«Манчестер Юнайтед» имеет в составе 4-х центральных защитников хорошего уровня, но Смоллинг и Джонс травмированы, а Рохо присоединился к ним по ходу матча. Желание Маркоса помочь команде, несмотря на травму, едва не стоило ей гола Ачимпонга. С выходом Блинда надёжности, впрочем, не прибавилось: Дэйли ничего не смог поделать с Ханни, который добил мяч в ворота «МЮ» на 32-й минуте.
Гол «Андерлехта» получился очень логичным. Возможно, «Манчестер» и правильно делал, что пытался выманивать соперника, но вместо контролируемого выманивания получал постоянную остроту у своих ворот. Кэррик и Погба без блестяще отыгравшего с «Челси» Эрреры не контролировали ситуацию в центре поля, защитники не могли остановить смелого соперника, который за весь 1-й тайм выглядел растерянно лишь минут 5. Следующий гол команды Рене Вайлера обязывал «Манчестер» отвечать двумя, но самая сильная сторона нынешнего «МЮ» – оборона – давала регулярные сбои. «Андерлехт» это чувствовал, поэтому не боялся, не прижимался и играл на равных, если не лучше.
Бей вперёд – игра придёт
После перерыва ситуация меняться не спешила. Да, Лингард едва не проткнул мяч в ворота после прохода Шоу, но «Манчестер» по-прежнему не контролировал игру, а «Андерлехт» грозился гостевым голом, который бы означал вылет для хозяев. Забить 2 по такой игре команда Моуринью точно не могла.
Официальный перевод команды на тупое «бей вперёд» португалец совершил уже к 60-й минуте, когда выпустил на поле Феллайни. Не Руни, не Марсьяля, не Эрреру... Не в футбол же играть, в конце концов.
Отдай мяч Валенсии на фланг, беги в штрафную и жди навеса – видимо, примерно такой была установка Моуринью для бельгийца. Полузащитники «Манчестера» уже особо не пытались продвигаться вперёд через пас, а просто забрасывали вперёд на Ибру, Феллайни и Погба, если заброс совершал не сам Погба. Во многом поэтому из игры немножко выпал Мхитарян, привыкший больше играть в футбол, чем вешать и вешать.
Не всё то Златан...
С 70-й минуты хозяевам наконец удалось прижать «Андерлехт» к штрафной и перестать выпускать его на свою половину поля. Бельгийцы явно устали и с трудом выдерживали давление мощных игроков «Манчестера» , дополняемых скоростью Рэшфорда. Маркус, а также Ибрагимович, запороли всё, что создавалось. Если промахи Рэшфорда ещё объяснимы и удивляют не так сильно, то вот удары Златана из убойных позиций, летевшие метров на 10 мимо ворот, наводили на подозрение, что на поле сегодня двойник Ибрагимовича. К слову, за его падение судья мог назначить пенальти, но акцентировать на этом внимание не хочется: «Манчестер» имел кучу других шансов забить, а в самом эпизоде у Ибры было огромное желание упасть.
А вот в добавленное время швед точно не хотел падать так, как вышло. В последнем единоборстве Златан очень неудачно приземлился, потому в перерыве между основным временем и овертаймом был заменён на Марсьяля – Моуринью не зря берёг последнюю замену. Хотя кто знает, может, ещё одна замена позволила бы обойтись без овертайма и без падения Ибры, которое, видимо, выбило его из строя до конца сезона...
К пенальти не прикатились
Часто дополнительное время становится лишь временным отрезком перед серией пенальти, но «Манчестер» определённо не был настроен доверять этой игре нервов путёвку в Лигу чемпионов. «Андерлехт» тоже вспомнил, что вообще-то на протяжении 65 минут матча здорово атаковал. Без Ибрагимовича игра «МЮ» стала даже более разнообразной. Хотя лучший момент первой 15-минутки Погба исполнял боковыми ножницами после навеса, а забивал незасчитанный гол после скидки Феллайни.
Фактор долговязого бельгийца, несмотря на всю несолидность и неоригинальность такого метода для команды, покупающей игрока за 100 миллионов, всё же оказался решающим. После ещё одной его скидки Рэшфорд наконец-то исполнил эпизод не как зелёный пацан, а как футболист великого клуба, то бишь большой мастер.
То, что большие мастера прошли «Андерлехт» с таким трудом, вновь показывает, насколько далёк «Манчестер» Моуринью от уровня топ-команды. Именно команды, а не клуба, который и в таких условиях продаёт больше футболок, чем кто-либо. И всё же зачастую самые именитые команды, участвующие в Лиге Европы, далеко в ней не проходят. «Манчестер Юнайтед» изначально был флагманом турнира, и теперь он в трёх шагах от путёвки в Лигу чемпионов и первого Кубка УЕФА в истории клуба. Сможет ли команда его добыть, во многом зависит от того, придётся ли ей делать эти 3 шага без Златана.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Шоу, Бейи, Рохо (Блинд, 23), Валенсия, Погба, Лингард ( Феллайни, 60), Кэррик, Мхитарян, Ибрагимович (Марсьяль, 90), Рашфорд, Блинд
"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Обрадович, Мбоджи, Спаич, Дендонкер, Тилеманс, Ханни (Станчу, 64), Кипчу (Бруно, 64), Теодорчик (Телин, 79), Ачеампонг
Предупреждения: Тилеманс, 11, Аппиа, 97
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Mou-style
Типичный матч «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выглядит так: хозяева «Олд Траффорд» много владеют мячом, ходят вокруг да около, вешают в штрафную, но в итоге не забивают и остаются вне лигочемпионской четвёрки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже в матче с «Андерлехтом» Моуринью не стремился к контролю мяча, а пытался выманить соперника.
На 8-й минуте «Юнайтед» это шикарно удалось: не самую вроде бы перспективную ситуацию перевернул шикарной передачей через полполя Погба, продолжил Рэшфорд, а завершил самый лучший из армян. Сценария лучше и придумать было нельзя: преимущество есть, значит и возможности для новых контратак должны были появиться.
Бэтмэн и Рубен
Но сперва «Манчестер» мог воспользоваться нахлынувшим психологическим преимуществом: «Андерлехт» задрожал всей командой, за исключением вратаря Рубена Маритнеса. Два шикарнейших сэйва на стандартах после ударов Погба и Лингарда позволили бельгийцам остаться в игре, исход которой был бы предрешён при 0:2.
Дело Рохо
«Манчестер Юнайтед» имеет в составе 4-х центральных защитников хорошего уровня, но Смоллинг и Джонс травмированы, а Рохо присоединился к ним по ходу матча. Желание Маркоса помочь команде, несмотря на травму, едва не стоило ей гола Ачимпонга. С выходом Блинда надёжности, впрочем, не прибавилось: Дэйли ничего не смог поделать с Ханни, который добил мяч в ворота «МЮ» на 32-й минуте.
Гол «Андерлехта» получился очень логичным. Возможно, «Манчестер» и правильно делал, что пытался выманивать соперника, но вместо контролируемого выманивания получал постоянную остроту у своих ворот. Кэррик и Погба без блестяще отыгравшего с «Челси» Эрреры не контролировали ситуацию в центре поля, защитники не могли остановить смелого соперника, который за весь 1-й тайм выглядел растерянно лишь минут 5. Следующий гол команды Рене Вайлера обязывал «Манчестер» отвечать двумя, но самая сильная сторона нынешнего «МЮ» – оборона – давала регулярные сбои. «Андерлехт» это чувствовал, поэтому не боялся, не прижимался и играл на равных, если не лучше.
Бей вперёд – игра придёт
После перерыва ситуация меняться не спешила. Да, Лингард едва не проткнул мяч в ворота после прохода Шоу, но «Манчестер» по-прежнему не контролировал игру, а «Андерлехт» грозился гостевым голом, который бы означал вылет для хозяев. Забить 2 по такой игре команда Моуринью точно не могла.
Официальный перевод команды на тупое «бей вперёд» португалец совершил уже к 60-й минуте, когда выпустил на поле Феллайни. Не Руни, не Марсьяля, не Эрреру... Не в футбол же играть, в конце концов.
Отдай мяч Валенсии на фланг, беги в штрафную и жди навеса – видимо, примерно такой была установка Моуринью для бельгийца. Полузащитники «Манчестера» уже особо не пытались продвигаться вперёд через пас, а просто забрасывали вперёд на Ибру, Феллайни и Погба, если заброс совершал не сам Погба. Во многом поэтому из игры немножко выпал Мхитарян, привыкший больше играть в футбол, чем вешать и вешать.
Не всё то Златан...
С 70-й минуты хозяевам наконец удалось прижать «Андерлехт» к штрафной и перестать выпускать его на свою половину поля. Бельгийцы явно устали и с трудом выдерживали давление мощных игроков «Манчестера» , дополняемых скоростью Рэшфорда. Маркус, а также Ибрагимович, запороли всё, что создавалось. Если промахи Рэшфорда ещё объяснимы и удивляют не так сильно, то вот удары Златана из убойных позиций, летевшие метров на 10 мимо ворот, наводили на подозрение, что на поле сегодня двойник Ибрагимовича. К слову, за его падение судья мог назначить пенальти, но акцентировать на этом внимание не хочется: «Манчестер» имел кучу других шансов забить, а в самом эпизоде у Ибры было огромное желание упасть.
А вот в добавленное время швед точно не хотел падать так, как вышло. В последнем единоборстве Златан очень неудачно приземлился, потому в перерыве между основным временем и овертаймом был заменён на Марсьяля – Моуринью не зря берёг последнюю замену. Хотя кто знает, может, ещё одна замена позволила бы обойтись без овертайма и без падения Ибры, которое, видимо, выбило его из строя до конца сезона...
К пенальти не прикатились
Часто дополнительное время становится лишь временным отрезком перед серией пенальти, но «Манчестер» определённо не был настроен доверять этой игре нервов путёвку в Лигу чемпионов. «Андерлехт» тоже вспомнил, что вообще-то на протяжении 65 минут матча здорово атаковал. Без Ибрагимовича игра «МЮ» стала даже более разнообразной. Хотя лучший момент первой 15-минутки Погба исполнял боковыми ножницами после навеса, а забивал незасчитанный гол после скидки Феллайни.
Фактор долговязого бельгийца, несмотря на всю несолидность и неоригинальность такого метода для команды, покупающей игрока за 100 миллионов, всё же оказался решающим. После ещё одной его скидки Рэшфорд наконец-то исполнил эпизод не как зелёный пацан, а как футболист великого клуба, то бишь большой мастер.
То, что большие мастера прошли «Андерлехт» с таким трудом, вновь показывает, насколько далёк «Манчестер» Моуринью от уровня топ-команды. Именно команды, а не клуба, который и в таких условиях продаёт больше футболок, чем кто-либо. И всё же зачастую самые именитые команды, участвующие в Лиге Европы, далеко в ней не проходят. «Манчестер Юнайтед» изначально был флагманом турнира, и теперь он в трёх шагах от путёвки в Лигу чемпионов и первого Кубка УЕФА в истории клуба. Сможет ли команда его добыть, во многом зависит от того, придётся ли ей делать эти 3 шага без Златана.
Лига Европы
1/4 финала
Матч 1 - 1:1
"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 2:1
Голы: Мхитарян, 10, Ханни, 32, Рашфорд, 107
1/4 финала
Матч 1 - 1:1
"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 2:1
Голы: Мхитарян, 10, Ханни, 32, Рашфорд, 107
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Шоу, Бейи, Рохо (Блинд, 23), Валенсия, Погба, Лингард ( Феллайни, 60), Кэррик, Мхитарян, Ибрагимович (Марсьяль, 90), Рашфорд, Блинд
"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Обрадович, Мбоджи, Спаич, Дендонкер, Тилеманс, Ханни (Станчу, 64), Кипчу (Бруно, 64), Теодорчик (Телин, 79), Ачеампонг
Предупреждения: Тилеманс, 11, Аппиа, 97
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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