Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Бубнов: Гончаренко отлично знает "Уфу", ЦСКА нельзя терять очки

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение по поводу предстоящего мата премьер-лиги "Уфа" - ЦСКА.

"В споре за Лигу чемпионов ЦСКА нельзя терять очки. Гончаренко отлично знает "Уфу", Дзагоев полетел с командой, да и в целом состав армейцев посильнее будет", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов ЦСКА Уфа
Сегодня, 11:57
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Здоров живёшь бубен!А причём тут Ганчаренко и Уфа???Там давно другой тренер и совсем другая игра!
Регистрация: 2.04.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.