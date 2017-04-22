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Александр Бубнов : интересно, не расслабится ли "Спартак"?

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча премьер-лиги между "Ростовом" и "Спартаком".

"Спартак" всегда тяжело играет в Ростове, тем более команда Бердыева уже 27 матчей подряд не проигрывает дома в РФПЛ. "Ростов" надёжен в обороне, команда завершила пять последних матчей нулевыми ничьими, но у "Спартака" хорошая атака, которая даже без Зе Луиша и Адриано способна сыграть остро. Интересно, не расслабится ли "Спартак", который конкуренты уже признали чемпионами.

Как показывает практика, ростовчане способны обыграть любого фаворита на своём поле. Опасности от "Ростова" стоить ждать при стандартах, так как команда будет иметь серьёзное превосходство в росте над спартаковцами, а также при контратаках", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 08:25
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№1 Написал: fits (Сегодня, 09:49) #
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Для интриги лучше было бы, если Спартак расслабится...
Регистрация: 6.10.2016
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