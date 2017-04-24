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Андрей Тихонов: между прошлогодней "Кубанью" и нынешней огромная разница

Наставник "Енисея" Андрей Тихонов высказался о победе над "Кубанью" (2:0) в матче 33-го тура ФНЛ.

"Мы играем в футбол и пытаемся минимизировать моменты возле наших ворот. Играя с "Кубанью", одной из лучших команд лиги сейчас, нам, считаю, это удалось.

Сегодня играли две равных команды, но мы выиграли благодаря хорошей поддержи болельщиков, желанию и удаче! Такие матчи, как сегодня, украшают ФНЛ, потому что качество игры было достаточно высоким с обеих сторон.

Повторюсь, что я очень рад победе, потому что между "Кубанью" прошлогодней и нынешней огромная разница", - цитирует Тихонова официальный сайт "Енисея".

Красноярцы на данный момент занимают 4-е место в ФНЛ, дающее право сыграть в стыковых матчах.
Теги: Тихонов Енисей Кубань
Сегодня, 12:54
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№1 Написал: Егор Болотовукий (Сегодня, 13:11) #
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Регистрация: 23.04.2017
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