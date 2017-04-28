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11 персон 25-го тура: лидеры или участники каспийского шоу?

11 персон 25-го тура: лидеры или участники каспийского шоу?Лидирующая пятёрка в прошедшем туре одержала победы, но самый резонансный матч случился в Каспийске. Rusfootball.info в традиционной рубрике, где уже традиционно находится место и арбитрам, выделяет главных героев и неудачников 25-го тура.

Фернандо

Учитывая кадровые потери и недавнее тяжёлое поражение в «Ростове», трудно было ожидать от «Спартака» искромётной игры против «Урала». Но обязательное для чемпиона качество – умение выигрывать матчи, в которых команда сталкивается с различными трудностями. Красно-белым уже не в первый раз помог дальний удар Фернандо. Да, бразилец забил при помощи Балажица, но хороший удар не пропадёт, не так ли? Благодаря хавбеку интрига в чемпионской гонке пока не возродилась.

Дмитрий Полоз

Изначально было понятно, что судьбу встречи «Ростов» – «Уфа» может решить 1 гол. Ставить «обе забьют» на такую встречу могли только совсем халатно относящиеся к деньгам люди. Нобоа навесил, Полоз откликнулся, а «Ростов» продолжил шествие в Лигу Европы благодаря единственному голу Дмитрия.

Михаил Вилков

Вилков не стал повторять ошибок Еськова, устроившего цирковое представление на открытии стадиона «Зенита». В Оренбурге арбитр без особого шума назначил один-единственный пенальти, обошёлся без удалений, но для победы петербуржцам хватило и этого. Юрий Жирков резко воткнулся в Благо Георгиева, пока тот не успел убрать ногу, а однозначно подтвердить наличие фола не смог даже Фёдор Погорелов.



Хави Грасия

Похоже, с судьбой испанца всё понятно: наладить контакт с командой у него не получилось, поставить игру – тоже. «Рубин» снова проиграл дома, хотя и собрал благодаря бесплатным билетам и хорошей погоде 15 тысяч зрителей. «Терек» весной не производит сколько-нибудь сильного впечатления, но нынешний «Рубин» – это одна из худших команд лиги, что и подтвердилось в матче с грозненцами.

Гия Григалава

В составе «Арсенала» на матч с «Крыльями» вышло 3 экс-самарца. Но решающий гол в решающем для туляков матче забил не Максимов, не Шевченко, а впервые в сезоне вышедший в старте защитник Гия Григалава. До поры до времени «Крылья» играли лучше соперника, но удачный приход Григалавы на стандарт всё изменил – «Арсенал» уверенно удержал победы и выбрался из зоны вылета.

Алан Дзагоев

Похоже, самый талантливый футболист нынешнего российского поколения так и не поиграет в Европе. Любого покупателя отпугнёт количество травм Алана: забив быстрый гол в ворота «Локомотива», Дзагоев ещё до 20-й минуты покинул поле из-за очередной, уже шестой за последний год травмы.



Витиньо

Главный трансферный провал Евгений Гинера, похоже, ещё имеет шансы отбросить этот статус. Витиньо забил победный мяч в «Уфе», а в дерби с «Локомотивом» разразился голом и двумя голевыми передачами. Для того, чтобы стать любимцем болельщиков ЦСКА и лидером атаки команды, Витиньо нужна отличная игра со «Спартаком». Но за сделанное в матче с «Локомотивом» он уже заслуживает аплодисментов.

Дмитрий Тарасов

Игра «Локомотива» с ЦСКА ужаснула. Конечно, не очень правильно выделять кого-то одного при полном провале команды, но на следующий день после матча многие коллеги отмечали абсолютный провал опорника. Михаил Борзыкин предположил, что либо Тарасов был нездоров, либо сдавал матч – иного объяснения ужасной игры Дмитрия он найти не смог. Вам кажется, что Тарасов не так плох, как его малюют? Тогда пройдите по ссылке и убедитесь, что так. (мы бы с удовольствием не гоняли бы вас ни по каким ссылкам, но, зная ревностное отношение «Матч-ТВ» к любым видео, мы побаиваемся, что владелец сайта вскоре разорится и работать нам будет негде)

Владислав Безбородов

Будущий судья главного дерби страны назначал пенальти в ворота соперников «Анжи» на последних минутах ещё до того, как Сулейману Керимову надоела дорогая игрушка, но в матче с «Томью» он разразился аж тремя 11-метровыми. Самое забавное, что все они по отдельности не вызывают особых вопросов, ни один не назовёшь полностью липовым. При этом один 100-процентный пенальти на Хубулове в начале встречи Безбородов ещё не дал. Но в совокупности это действительно может показаться убийством, о котором после матча говорил Валерий Петраков. Правда, вопрос к арбитру вызывают 5 добавленных минут и выход хронометража матча даже за эти рамки.

Арсен Хубулов

Мы не Испания, потому хет-трик для чемпионата России – нечто диковинное, которое нельзя не отметить в нашей рубрике. Даже если все 3 мяча были забиты с пенальти. Хубулов активно провёл встречу с «Томью», уверенно реализовал все 3 11-метровых, но радости на лице Арсена после оформления такого хет-трика видно не было.

Даниил Большунов

20-летний парень вышел на замену в концовке встречи, когда «Томь» всей командой оборонялась и выбивала мяч чуть ли не собственных ворот. Но это не помешало Большунову в добавленное время перехватить мяч в центре поля, добежать с ним до чужой штрафной и забить, как казалось, победный гол. Однако через несколько минут именно Большунов в своей штрафной сфолил на Эзатолахи – его старания не принесли команде победу.

Вообще, «Томь» провела феерический матч. Тот же Соболев забил, привёз пенальти и отдал голевую, Гвинейскую забил один из лучших голов чемпионата, но наша рубрика, увы, не безразмерна, хотя участниками матча «Анжи» – «Томь» легко можно было бы заполнить почти её половину.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: ФК "Анжи", ФК "Зенит"
Теги: Безбородов Вилков Томь ЦСКА
Сегодня, 16:21
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
осенью бы и не поверил, что Витиньо будет в подобном списке.
молодец, растет
я бы Павленко бы внес...то, сколько он перехватов сделал...молодец
Михаил Вилков
- это снова случайно?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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