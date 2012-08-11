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Комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении Джанни Инфантино

Комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении президента организации Джанни Инфантино, передает Der Spiegel.

Расследование касается выборов главы Африканской конфедерации футбола, где новым президентом был избран Ахмад Ахмад из Мадагаскара.
Теги: Инфантино
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: papont СП-б (Сегодня, 09:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот началось....


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
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