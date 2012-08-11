Комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении Джанни Инфантино

Комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении президента организации Джанни Инфантино, передает Der Spiegel.



Расследование касается выборов главы Африканской конфедерации футбола, где новым президентом был избран Ахмад Ахмад из Мадагаскара.