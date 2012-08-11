Комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении Джанни Инфантино

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08:24
Превью. 34 тур. ФНЛ (1)
Превью. 34 тур. ФНЛ (1)
00:19
Алексей Миранчук: для "Локомотива" не существует разделения на чемпионат и Кубок, мы идём от матча к матчу
Алексей Миранчук: для "Локомотива" не существует разделения на чемпионат и Кубок, мы идём от матча к матчу
Вчера 23:08
Жулиано: я в той же форме, что и в прошлом году (6)
Жулиано: я в той же форме, что и в прошлом году (6)
Вчера 22:35
Марк Бартра тренировался в общей группе
Марк Бартра тренировался в общей группе
Вчера 22:35
Олег Корнаухов: ЦСКА может зацепиться за чемпионство (5)
Олег Корнаухов: ЦСКА может зацепиться за чемпионство (5)
Вчера 21:03
Уткин сообщил об отмене матча его команды с участниками шоу "Кто хочет стать легионером?" (9)
Уткин сообщил об отмене матча его команды с участниками шоу "Кто хочет стать легионером?" (9)
Вчера 21:02
Леонид Калошин: Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом" (22)
Леонид Калошин: Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом" (22)
Вчера 20:39
Алан Дзагоев не тренировался в общей группе ЦСКА (13)
Алан Дзагоев не тренировался в общей группе ЦСКА (13)
Вчера 20:26
ЦСКА разместил правила посещения матча со "Спартаком" (1)
ЦСКА разместил правила посещения матча со "Спартаком" (1)
Вчера 20:19
Алексей Навальный: дорогой Албин, как "Порш" умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода (151)
Алексей Навальный: дорогой Албин, как "Порш" умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода (151)
Вчера 19:22
Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей (6)
Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей (6)
Вчера 19:22
Магомед Мусалов может не сыграть с "Краснодаром" (1)
Магомед Мусалов может не сыграть с "Краснодаром" (1)
Вчера 18:54
"Шахтер" продлил контракт с Ярославом Ракицким (2)
"Шахтер" продлил контракт с Ярославом Ракицким (2)
Вчера 18:15
Поль Погба не сыграет в матче против "Суонси"
Поль Погба не сыграет в матче против "Суонси"
Вчера 17:26
Роман Бабаев: ЦСКА очень важно пробиться в Лигу чемпионов (9)
Роман Бабаев: ЦСКА очень важно пробиться в Лигу чемпионов (9)
Вчера 16:22
Максим Бузникин: складывается впечатление, что "Спартаку" уже ничего не помешает стать первым (2)
Максим Бузникин: складывается впечатление, что "Спартаку" уже ничего не помешает стать первым (2)
Комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении Джанни Инфантино
Комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении президента организации Джанни Инфантино, передает Der Spiegel.
Расследование касается выборов главы Африканской конфедерации футбола, где новым президентом был избран Ахмад Ахмад из Мадагаскара.
Расследование касается выборов главы Африканской конфедерации футбола, где новым президентом был избран Ахмад Ахмад из Мадагаскара.
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