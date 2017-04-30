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Александр Бухаров: поздравляю всех болельщиков "Ростова"

Нападающий желто-синих Александр Бухаров рассказал, что говорил тренерский штаб ''Ростова'' футболистам в перерыве встречи с пермским ''Амкаром'':

- Нам только объяснили дополнительно по стандартам. Плюс, сказали применять такие же комбинации, что мы оттачивали в атаке. Закрывать зоны, идти в штрафную соперника. Все точно так, как мы наигрываем на тренировках.

- Сейчас отрыв от ''Краснодара'' составляет пять очков. Реально ли ''Ростову'' сравняться с быками?

- Наша команда не думает об оставшихся четырех встречах. Мы готовимся о следующем матче с ''Арсеналом''. Сегодня есть желание поздравить всех болельщиков ''Ростова''. Также, поздравляю Никиту (Медведева) с выдающейся сухой серией.

Rusfootball.info
Теги: Бухаров Ростов Амкар
Вчера, 22:50
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