Александр Бухаров: поздравляю всех болельщиков "Ростова"

Нападающий желто-синих Александр Бухаров рассказал, что говорил тренерский штаб ''Ростова'' футболистам в перерыве встречи с пермским ''Амкаром'':



- Нам только объяснили дополнительно по стандартам. Плюс, сказали применять такие же комбинации, что мы оттачивали в атаке. Закрывать зоны, идти в штрафную соперника. Все точно так, как мы наигрываем на тренировках.



- Сейчас отрыв от ''Краснодара'' составляет пять очков. Реально ли ''Ростову'' сравняться с быками?



- Наша команда не думает об оставшихся четырех встречах. Мы готовимся о следующем матче с ''Арсеналом''. Сегодня есть желание поздравить всех болельщиков ''Ростова''. Также, поздравляю Никиту (Медведева) с выдающейся сухой серией.



Rusfootball.info