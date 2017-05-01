Михаил Грушевский: объективно - "Спартак" заслужил чемпионство

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:40
"Интер" на своем поле уступил "Наполи"
"Интер" на своем поле уступил "Наполи"
Вчера 23:37
"Атлетик" в гостях разгромил "Сельту"
"Атлетик" в гостях разгромил "Сельту"
Вчера 23:21
Игорь Черевченко: игра была очень боевой (1)
Игорь Черевченко: игра была очень боевой (1)
Вчера 23:16
Роман Зобнин: всех с победой! Продолжаем двигаться дальше (6)
Роман Зобнин: всех с победой! Продолжаем двигаться дальше (6)
Вчера 23:15
ЦСКА - "Спартак": фотоотчет матча (2)
ЦСКА - "Спартак": фотоотчет матча (2)
Вчера 22:50
Александр Бухаров: поздравляю всех болельщиков "Ростова" (1)
Александр Бухаров: поздравляю всех болельщиков "Ростова" (1)
Вчера 22:38
Марко Симич: поздравили Медведева с рекордом, теперь он обязан заплатить за всю команду (1)
Марко Симич: поздравили Медведева с рекордом, теперь он обязан заплатить за всю команду (1)
Вчера 22:28
Владимир Маркин: фанатская трибуна ЦСКА могла сорвать матч (3)
Владимир Маркин: фанатская трибуна ЦСКА могла сорвать матч (3)
Вчера 21:28
Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие (3)
Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие (3)
Вчера 21:23
"Ростов" со счетом 1:0 обыграл "Амкар" (14)
"Ростов" со счетом 1:0 обыграл "Амкар" (14)
Вчера 21:15
"Тоттенхэм" выиграл в дерби у "Арсенала"
"Тоттенхэм" выиграл в дерби у "Арсенала"
Вчера 21:06
Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (47)
Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (47)
Вчера 20:54
Евгений Боровик: судья внес свои коррективы в матч (1)
Евгений Боровик: судья внес свои коррективы в матч (1)
Вчера 20:38
ЦСКА - Спартак. Оценки команд (15)
ЦСКА - Спартак. Оценки команд (15)
Вчера 20:32
Георгий Джикия: есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который их обыграл 2:1 (видео) (16)
Георгий Джикия: есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который их обыграл 2:1 (видео) (16)
Вчера 20:03
Пауло Дибала: Дель Пьеро - это пример для меня
Пауло Дибала: Дель Пьеро - это пример для меня
Вчера 20:03
Олег Романцев: Васин допустил непростительную ошибку (7)
Олег Романцев: Васин допустил непростительную ошибку (7)
Вчера 19:56
Леонид Федун: ЦСКА уже не будет чемпионом, а "Спартаку" нужно оформить победу в РФПЛ (31)
Леонид Федун: ЦСКА уже не будет чемпионом, а "Спартаку" нужно оформить победу в РФПЛ (31)
Вчера 19:49
Игроки "Спартака" после окончания дерби с ЦСКА (видео) (4)
Игроки "Спартака" после окончания дерби с ЦСКА (видео) (4)
Вчера 19:36
Эмилио Бутрагеньо: приятно осознавать, что мы играем седьмой полуфинал Лиги чемпионов подряд
Эмилио Бутрагеньо: приятно осознавать, что мы играем седьмой полуфинал Лиги чемпионов подряд
Вчера 19:23
Хамес Родригес: когда я выхожу на поле, я всегда пытаюсь быть максимально полезным для команды
Хамес Родригес: когда я выхожу на поле, я всегда пытаюсь быть максимально полезным для команды
Вчера 19:23
В логове врага. «Спартак» де-факто оформил чемпионство (33)
В логове врага. «Спартак» де-факто оформил чемпионство (33)
Вчера 19:17
"Спартак" одержал победу над ЦСКА (310)
"Спартак" одержал победу над ЦСКА (310)
Вчера 18:31
Видео перфоманса фанатов ЦСКА
Видео перфоманса фанатов ЦСКА
Михаил Грушевский: объективно - "Спартак" заслужил чемпионство
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итог противостояния своей команды со "Спартаком" (1:2) в матче 26-го тура Премьер-Лиги.
О прошедшем матче:
Очень качественный получился матч, по уровню дерби. Но мне, как болельщику ЦСКА обиден не только сам результат, но и обидная ошибка Васина в моменте со вторым голом. Надо отметить, что вся атака «Спартака» была быстрой, разящей. В данном конкретном матче ничья была бы более справедливой, но в целом, по сезону «Спартак» заслужил победу и чемпионство. Везёт сильнейшим и в этом сезоне, объективно, красно-белые являются этими сильнейшими.
О невыходе на поле Алана Дзагоева и о незабитом мяче в начале матча:
Играл бы Дзагоев, который может играть и провести 90 минут на поле продуктивно, то я думаю, что это очень добавило бы в атакующей игре, в том числе, в плане креативности. Что касается того неиспользованного момента, то думаю, что забей тогда ЦСКА, дальше на кураже могли бы дожимать «Спартак». Будем справедливы – первые 20 минут встречи красно-белые больше отбивались, практически отбиваясь от армейцев. То, что «Спартак» повёл в матче, это фартовое, удачливое стечение обстоятельств.
Но надо признать, что во втором тайме была уже другая картина и преимущества ЦСКА уже не было и «Спартак» был посильнее. Возможно, сыграл психологический фактор, что на перерыв ушли не ведя в счёте.
О работе судейства:
Это не тот матч, когда актуально обсуждать работу Безбородова. Потому что, в целом, думаю, что ни у нас, ни у спартаковцев нет к нему каких-то глобальных вопросов и он соответствовал статусу матча. Не было ненужных свистов и карточек, судья давал играть, обошлось вполне пристойным судейством.
Вероятность чемпионства «Спартака»:
Я ещё перед матчем говорил, что даже их поражение не изменит расклад сил. Дело не в том, какой отрыв, а по смыслу будет справедливым итогом нынешнего сезона. «Спартак» на протяжении длительного отрезка показывает достойную игру. Как бы не было горько, мне, как болельщику ЦСКА, растрачивать комплименты в адрес самого принципиального противника, но должен признать, что я это говорю не дипломатичности ради, а объективно - спартаковцы заслужили чемпионство.
Шансы ЦСКА на ЛЧ:
Шансы сегодня существенно претерпели «дауншифтинг», ибо отрыв от «Зенита» и так был в одно очко, а теперь расклад таков, что после вероятной победы питерцев над «Томью», они обойдут нас на два очка. Надежда на то, что «Зенит» оступится в матчах с «Краснодаром» или «Локомотивом». Я хоть и с уважением отношусь к петербуржскому клубу, но в этом сезоне, я считаю, что в их команде и внутренний разлад, и количество одиозных судейских решений в их пользу, превышает все санитарно-гигиенические нормы. Поэтому второе место питерского клуба станет несправедливым. Надеюсь, что армейцы на зубах, но выйдут на вторую строчку.
О прошедшем матче:
Очень качественный получился матч, по уровню дерби. Но мне, как болельщику ЦСКА обиден не только сам результат, но и обидная ошибка Васина в моменте со вторым голом. Надо отметить, что вся атака «Спартака» была быстрой, разящей. В данном конкретном матче ничья была бы более справедливой, но в целом, по сезону «Спартак» заслужил победу и чемпионство. Везёт сильнейшим и в этом сезоне, объективно, красно-белые являются этими сильнейшими.
О невыходе на поле Алана Дзагоева и о незабитом мяче в начале матча:
Играл бы Дзагоев, который может играть и провести 90 минут на поле продуктивно, то я думаю, что это очень добавило бы в атакующей игре, в том числе, в плане креативности. Что касается того неиспользованного момента, то думаю, что забей тогда ЦСКА, дальше на кураже могли бы дожимать «Спартак». Будем справедливы – первые 20 минут встречи красно-белые больше отбивались, практически отбиваясь от армейцев. То, что «Спартак» повёл в матче, это фартовое, удачливое стечение обстоятельств.
Но надо признать, что во втором тайме была уже другая картина и преимущества ЦСКА уже не было и «Спартак» был посильнее. Возможно, сыграл психологический фактор, что на перерыв ушли не ведя в счёте.
О работе судейства:
Это не тот матч, когда актуально обсуждать работу Безбородова. Потому что, в целом, думаю, что ни у нас, ни у спартаковцев нет к нему каких-то глобальных вопросов и он соответствовал статусу матча. Не было ненужных свистов и карточек, судья давал играть, обошлось вполне пристойным судейством.
Вероятность чемпионства «Спартака»:
Я ещё перед матчем говорил, что даже их поражение не изменит расклад сил. Дело не в том, какой отрыв, а по смыслу будет справедливым итогом нынешнего сезона. «Спартак» на протяжении длительного отрезка показывает достойную игру. Как бы не было горько, мне, как болельщику ЦСКА, растрачивать комплименты в адрес самого принципиального противника, но должен признать, что я это говорю не дипломатичности ради, а объективно - спартаковцы заслужили чемпионство.
Шансы ЦСКА на ЛЧ:
Шансы сегодня существенно претерпели «дауншифтинг», ибо отрыв от «Зенита» и так был в одно очко, а теперь расклад таков, что после вероятной победы питерцев над «Томью», они обойдут нас на два очка. Надежда на то, что «Зенит» оступится в матчах с «Краснодаром» или «Локомотивом». Я хоть и с уважением отношусь к петербуржскому клубу, но в этом сезоне, я считаю, что в их команде и внутренний разлад, и количество одиозных судейских решений в их пользу, превышает все санитарно-гигиенические нормы. Поэтому второе место питерского клуба станет несправедливым. Надеюсь, что армейцы на зубах, но выйдут на вторую строчку.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.