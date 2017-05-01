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Михаил Грушевский: объективно - "Спартак" заслужил чемпионство

Михаил Грушевский: объективно - "Спартак" заслужил чемпионствоИзвестный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итог противостояния своей команды со "Спартаком" (1:2) в матче 26-го тура Премьер-Лиги.

О прошедшем матче:

Очень качественный получился матч, по уровню дерби. Но мне, как болельщику ЦСКА обиден не только сам результат, но и обидная ошибка Васина в моменте со вторым голом. Надо отметить, что вся атака «Спартака» была быстрой, разящей. В данном конкретном матче ничья была бы более справедливой, но в целом, по сезону «Спартак» заслужил победу и чемпионство. Везёт сильнейшим и в этом сезоне, объективно, красно-белые являются этими сильнейшими.

О невыходе на поле Алана Дзагоева и о незабитом мяче в начале матча:

Играл бы Дзагоев, который может играть и провести 90 минут на поле продуктивно, то я думаю, что это очень добавило бы в атакующей игре, в том числе, в плане креативности. Что касается того неиспользованного момента, то думаю, что забей тогда ЦСКА, дальше на кураже могли бы дожимать «Спартак». Будем справедливы – первые 20 минут встречи красно-белые больше отбивались, практически отбиваясь от армейцев. То, что «Спартак» повёл в матче, это фартовое, удачливое стечение обстоятельств.

Но надо признать, что во втором тайме была уже другая картина и преимущества ЦСКА уже не было и «Спартак» был посильнее. Возможно, сыграл психологический фактор, что на перерыв ушли не ведя в счёте.

О работе судейства:

Это не тот матч, когда актуально обсуждать работу Безбородова. Потому что, в целом, думаю, что ни у нас, ни у спартаковцев нет к нему каких-то глобальных вопросов и он соответствовал статусу матча. Не было ненужных свистов и карточек, судья давал играть, обошлось вполне пристойным судейством.

Вероятность чемпионства «Спартака»:

Я ещё перед матчем говорил, что даже их поражение не изменит расклад сил. Дело не в том, какой отрыв, а по смыслу будет справедливым итогом нынешнего сезона. «Спартак» на протяжении длительного отрезка показывает достойную игру. Как бы не было горько, мне, как болельщику ЦСКА, растрачивать комплименты в адрес самого принципиального противника, но должен признать, что я это говорю не дипломатичности ради, а объективно - спартаковцы заслужили чемпионство.

Шансы ЦСКА на ЛЧ:

Шансы сегодня существенно претерпели «дауншифтинг», ибо отрыв от «Зенита» и так был в одно очко, а теперь расклад таков, что после вероятной победы питерцев над «Томью», они обойдут нас на два очка. Надежда на то, что «Зенит» оступится в матчах с «Краснодаром» или «Локомотивом». Я хоть и с уважением отношусь к петербуржскому клубу, но в этом сезоне, я считаю, что в их команде и внутренний разлад, и количество одиозных судейских решений в их пользу, превышает все санитарно-гигиенические нормы. Поэтому второе место питерского клуба станет несправедливым. Надеюсь, что армейцы на зубах, но выйдут на вторую строчку.
Теги: Спартак Грушевский ЦСКА
Сегодня, 02:03
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№1 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 02:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за объективность.
Регистрация: 30.07.2014
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