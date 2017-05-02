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Андрей Будогосский: наши арбитры порядочные и честные, я полностью им доверяю

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что российские арбитры порядочные и честные, и он им полностью доверяет.

Ранее "Краснодар" выступил с заявлением по поводу необъективного судейства в ряде матчей РФПЛ, в котором предложил другим командам чемпионата России отказаться от "порочной практики влияния на судей".

"Не знаю, что имел в виду "Краснодар" - нужно спросить об этом у того, кто составлял заявление. Но я знаю, что наши арбитры порядочные и честные. И я полностью им доверяю", - цитирует Будогосского "Р-Спорт".
Теги: Будогосский
Сегодня, 12:20
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15
(2)
№15 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 14:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
"....Ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех"
Регистрация: 30.11.2015
№14 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:49) #
  • 0
  •  (2)
online

надо и его понять, не может же он объявить: берут, берут, берут
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: grisha (Сегодня, 13:36) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: GS
Российские арбитры такие же порядочные и честные, как Будогосский.

А это, случайно, не та порядочная и честная шестёрка, которая - Работал в КГБ, состоял в КПСС[



Регистрация: 19.04.2017
№12 Написал: критик (Сегодня, 13:27) #
  • +2
  •  (2)

НАШИ АРБИТРЫ ПОРЯДОЧНЫЕ И ЧЕСТНЫЕ, Я ПОЛНОСТЬЮ ИМ ДОВЕРЯЮ..конечно это не так ! но даже если так то они просто не профессиональны !
Регистрация: 7.03.2017
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да кто ж в этом сомневался? Если только Плаческу.....
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 13:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Этому хоть в глаза ссы, трепло


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№9 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 12:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Российские арбитры такие же порядочные и честные, как Будогосский.

Не факт.
Судья при желании может посадить команду на карточки как в игре Зенита с Уралом.
Регистрация: 14.06.2015
№8 Написал: Босх Россия (Сегодня, 12:47) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Хватит сказок.
Как Вернблюм всех хватал за плечо сзади-так и хватает.И все "не видят".
Хоть бы не позорились уже...
Двойные стандарты..

Просто,тупо,в наглую... Посмотрите на Вернбюлюма!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№7 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
как думаете сколько будет длиться один тайм если введут видео повторы?)
Регистрация: 18.07.2011
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:33) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да здравствует наш суд, самый гумманный суд в мире!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:31) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Они мамой жены клянутся,что честные.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:25) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Т.е. делятся с тобой честно. Так, Андрюха?
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
петтай, карась, еськов, вилков и прочий шлак, подтвердят и поклянутся на библии


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
вот себе и доверяет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:23) #
  • +4
  •  (8)

Российские арбитры такие же порядочные и честные, как Будогосский.
Регистрация: 22.09.2009
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