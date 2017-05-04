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"Сельта" - "Манчестер Юнайтед": Мхитарян сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы "Сельты" и "Манчестер Юнайтед" на полуфинальный матч Лиги Европы.

"Сельта": Альварес - Мальо, Ронкалья, Кабраль, Хонни - Радойя, Эрнандес, Васс - Аспас, Гвидетти, Систо.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро - Валенсия, Блинд, Байи, Дармиан - Эррера, Феллаини - Лингард, Погба, Мхитарян - Рэшфорд.
Сегодня, 21:27
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