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Бывший главный тренер "Анжи" Павел Врба вернулся в "Викторию" (Пльзень)

Экс-наставник "Анжи" Павел Врба возглавил "Викторию" (Пльзень), информирует официальный сайт чешского клуба. Контракт 53-летнего специалиста рассчитан на три года.

Напомним, Врба возглавил "Анжи" летом 2016 года, но уже в декабре покинул пост из-за смены руководства и курса клуба. Он уже тренировал "Викторию" с 2008 по 2013 год.
Теги: Врба
Сегодня, 09:48
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