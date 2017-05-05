Бывший главный тренер "Анжи" Павел Врба вернулся в "Викторию" (Пльзень)

Экс-наставник "Анжи" Павел Врба возглавил "Викторию" (Пльзень), информирует официальный сайт чешского клуба. Контракт 53-летнего специалиста рассчитан на три года.



Напомним, Врба возглавил "Анжи" летом 2016 года, но уже в декабре покинул пост из-за смены руководства и курса клуба. Он уже тренировал "Викторию" с 2008 по 2013 год.