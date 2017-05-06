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Ролан Гусев: не считаю, что вообще ЦСКА под кого-то подстраивается в этом чемпионате
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против «Амкара» в 27-м туре Премьер-Лиги (2:0). Победу команде Виктора Гончаренко принесли голы нападающего Фёдора Чалова и полузащитника Бибраса Натхо.
Какова Ваша оценка увиденного в прошедшей игре и как Вам матч в целом? Не показалось ли, что игра развивалась тяжело для "армейцев"?:
- На мой взгляд всё было закономерно, ЦСКА доминировал всю игру. Не могу сказать, что «армейцы» играли по сопернику, а наоборот играли в свой футбол, отталкиваясь от себя. Не считаю, что вообще ЦСКА под кого-то подстраивается в этом чемпионате, при всех тренерах. В первую очередь команда забивает за счёт своей игры. И в целом, то, что должны были сделать красно-синие сегодня, то и сделали, обыграв Амкар, взяли важные 3 очка. Теперь необходимо дальше продолжать борьбу с «Зенитом» за вторую строчку в чемпионате, а также за путёвку в Лигу Чемпионов.
Что скажете об игре Фёдора Чалова и его перспективах в команде?:
- Изначально скажу так, всегда думал, что будет преимущество отдаваться именно Чалову. Для меня этот футболист гораздо ярче и перспективнее в атакующей линии, нежели, тот же Алексей Ионов. Скажем так, если бы я выбирал состав на игру, то мой выбор как раз выпадает на Фёдора. Он поинтереснее выглядит на данной позиции, именно впереди, на острие атаки.
По Вашему мнению, насколько велики шансы того, что «Зенит» потеряет очки в завтрашнем домашнем матче против "Терека"?:
- Шансы конечно же есть, потому что «Терек» очень непростая, серьёзная м крепкая команда. Говорить о том, потеряют или нет питерцы очки в данной встрече сложно, всё может быть. Однозначно, нужно понимать, что «Зенит» фаворит в этой игре, тем более они играют на домашнем поле, но что-то предполагать всё-таки не решусь. Скажу, что представители северной столицы, понимая, чем им грозит потеря очков, в каждом предстоящем матче, будут играть на победу. Сейчас всем ясно, кто станет чемпионом
страны, и конечно, теперь нужно максимально цепляться за путёвку в Лигу Чемпионов, и ни «армейцам», ни команде Мирчи Луческу нельзя терять очки.
Напоследок, хотелось бы услышать кто и почему является лучшим игроком минувшей встречи по версии Ролана Гусева:
- Сложно в сегодняшнем матче выделить кого-то одного, но наверное, не только в этой игре, а и вообще в последних играх, я бы выделил Александра Головина. Очень нравится его манера игры на поле. Ну а так, конечно, ещё выделю Акинфеева. Тут, думаю, всё понятно, т.к. Игорь всегда играет на своём высоком уровне.
Какова Ваша оценка увиденного в прошедшей игре и как Вам матч в целом? Не показалось ли, что игра развивалась тяжело для "армейцев"?:
- На мой взгляд всё было закономерно, ЦСКА доминировал всю игру. Не могу сказать, что «армейцы» играли по сопернику, а наоборот играли в свой футбол, отталкиваясь от себя. Не считаю, что вообще ЦСКА под кого-то подстраивается в этом чемпионате, при всех тренерах. В первую очередь команда забивает за счёт своей игры. И в целом, то, что должны были сделать красно-синие сегодня, то и сделали, обыграв Амкар, взяли важные 3 очка. Теперь необходимо дальше продолжать борьбу с «Зенитом» за вторую строчку в чемпионате, а также за путёвку в Лигу Чемпионов.
Что скажете об игре Фёдора Чалова и его перспективах в команде?:
- Изначально скажу так, всегда думал, что будет преимущество отдаваться именно Чалову. Для меня этот футболист гораздо ярче и перспективнее в атакующей линии, нежели, тот же Алексей Ионов. Скажем так, если бы я выбирал состав на игру, то мой выбор как раз выпадает на Фёдора. Он поинтереснее выглядит на данной позиции, именно впереди, на острие атаки.
По Вашему мнению, насколько велики шансы того, что «Зенит» потеряет очки в завтрашнем домашнем матче против "Терека"?:
- Шансы конечно же есть, потому что «Терек» очень непростая, серьёзная м крепкая команда. Говорить о том, потеряют или нет питерцы очки в данной встрече сложно, всё может быть. Однозначно, нужно понимать, что «Зенит» фаворит в этой игре, тем более они играют на домашнем поле, но что-то предполагать всё-таки не решусь. Скажу, что представители северной столицы, понимая, чем им грозит потеря очков, в каждом предстоящем матче, будут играть на победу. Сейчас всем ясно, кто станет чемпионом
страны, и конечно, теперь нужно максимально цепляться за путёвку в Лигу Чемпионов, и ни «армейцам», ни команде Мирчи Луческу нельзя терять очки.
Напоследок, хотелось бы услышать кто и почему является лучшим игроком минувшей встречи по версии Ролана Гусева:
- Сложно в сегодняшнем матче выделить кого-то одного, но наверное, не только в этой игре, а и вообще в последних играх, я бы выделил Александра Головина. Очень нравится его манера игры на поле. Ну а так, конечно, ещё выделю Акинфеева. Тут, думаю, всё понятно, т.к. Игорь всегда играет на своём высоком уровне.
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