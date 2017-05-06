Обзор. 35 тур. ФНЛ

Главным событием прошедшего тура стала победа "Тосно" в поединке против "Нефтехимика", что позволило "лесникам" официально оформить выход в Премьер-лигу.Саркисов, 34 (1:0), Платика, 67 (1:1), Самодин, 75 (2:1), Самодин, 82 (3:1)Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов: "Была очень сложная игра. Не скажу, что какая-то из команд обладала преимуществом... Сегодня была равная игра, имели хорошие подходы, забили три гола. В концовке, на мой взгляд, выглядели чуть получше. "Сокол" борется за определенные места и поэтому тяжело было взламывать их мощную оборону - грамотно играли позиционно, выполняли установки тренера. Хочу пожелать саратовцам остаться в ФНЛ, потому что команда с такой игрой достойна этого турнира. Сам матч держал в напряжении всех до финального свистка".Лескано, 48 (0:1), Казанков, 56 (0:2)Дальневосточное дерби завершилось в пользу "СКА-Хабаровска", который рвётся в зону стыковых матчей. На сей раз победу команде Андрея Гордеева принесли Лескано и Казанков.Шевчук, 36 (0:1), Давыдов, 53 (1:1), Часовских, 73 (1:2)Юным "красно-белым", казалось, удалось во втором тайме переломить ход встречи в свою пользу. Давыдов забил очередной гол, который позволил москвичам сравнять счёт. Однако спустя двадцать минут Часовских был точен и принёс три очка "Тамбову".Кленкин, 7 (1:0), Рябокобыленко, 45+ (2:0), Гоцук, 61 (2:1), Лешонок, 66 (3:1), Рябокобыленко, 77 (4:1 с пен.), Лешонок, 90+ (5:1).Александр Побегалов, главный тренер "Шинника": "Сделали два подарка. После 0:2 тяжело было отыграться. Поговорили в раздевалке, после чего немножко встрепенулись. Отыграли один гол, но тут же сделали ещё один подарок. Мы – бюро добрых услуг! Нас наказывают за наши ошибки. Понимаю, что футбол – это игра ошибок. Но не таких же".Касьян, 79 (0:1)Немотивированное московское "Динамо" неудачно провело домашний матч 35-го тура с "Факелом". Столичная команда пропустила единственный гол в противостоянии на 79-й минуте от Александра Касьяна. "Динамо" осталось на первом месте, а "Факел" делит шестую строчку в трех очках от зоны плей-офф.Гогниев, 60 (0:1)"Балтика" не смогла взять даже одного очка в противостоянии с "Кубанью". Гол Гогниева принёс краснодарцам три очка, а калининградцев, с большой долей вероятности, отправил во второй дивизион.Чиркин, 64 (0:1), Сухарев, 76 (0:2)Уверенная победа "Тосно" над главным аутсайдером сезон принёсла подопечным Дмитрия Парфёнова выход в РФПЛ. Отметим, что на днях Директор "Тосно" Леонид Хоменко выделил, что нападающий команды Артем Милевский может остаться в клубе и на следующий сезон: "Решение по Милевскому мы примем в конце сезона. У нас осталось еще четыре игры. Когда выходит на поле – пользу приносит. Решение примем в конце сезона. Самому Артему у нас нравится".Казаев, 8 (0:1), Богатырев, 35 (1:1).В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. В итоге, голов болельщики больше не увидели, а соперники поделили очки.Погребняк, 43 (1:0), Сиротов, 64 (2:0), Погребняк, 79 (3:0), Иванов, 90+ (3:1)В принципиальной встрече за право "остаться в живых" в ФНЛ питерская молодёжь одолела саранскую "Мордовию". Похоже, что будущий сезон клуб, город которого будет принимать матчи ЧМ, начнёт во втором дивизионе.Акбашев, 29 (1:0), Отставнов, 35 (2:0), Сутормин, 77 (3:0), Машуков, 83 (4:0)По два мяча в каждом из таймов позволили "Волгарю" одержать крупную победу над "Сибирью". Отметим, что все голы были забиты разными футболистами.