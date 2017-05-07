Славен Билич: Матич обещал оплатить ужин в случае победы над "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич рассказал, что полузащитник "Челси" Неманья Матич обещал оплатить ему ужин в случае победы над конкурентом "синих" в лице "Тоттенхэма".



"Перед игрой Матич сказал, что оплатит ужин в том случае, если мы остановим "шпор". Матич — отличный парень, я с удовольствием приму это предложение", — цитирует Билича Mirror.