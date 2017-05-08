Космонавт МКС: в космосе тоже болеют за "Спартак" (фото)

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал фотографию вымпела московского "Спартака" на фоне панорамы космоса."Поздравляю любимую команду "Спартак" с чемпионством! В космосе тоже болеют ;)Надо сказать, эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течение полета", - написал Рязанский в Инстаграме.