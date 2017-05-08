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Космонавт МКС: в космосе тоже болеют за "Спартак" (фото)

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал фотографию вымпела московского "Спартака" на фоне панорамы космоса.

"Поздравляю любимую команду "Спартак" с чемпионством! В космосе тоже болеют ;)

Надо сказать, эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течение полета", - написал Рязанский в Инстаграме.

Теги: Спартак
Сегодня, 10:52
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№35 Написал: vlees...... (Сегодня, 12:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Цитата: Sidhe
Цитата: zen-it
голимые понты.

...это написать "зенит - Санкт-Петербург". Не говоря о том, что ты не доезжаешь. какой именно святой в название твоего города вписан - "Санкт", и до того, что вы вроде как Сталинец... Ой, нет, Сталинец - КЛУБОМ был, а вы - зенытики
Еще поной, люблю вой с болот))) Как вас, опять кадыровцы откадыркали?

Я могу сказать одно.
16ть лет со-сали. Вас не видать и не слыхать было. А, как только с горем попалам выиграли чемп, то все вылезли и глоры в том числе!

сколько лет сосало твое болото питерское?хахахауахуаххааа laughing
Регистрация: 27.04.2017
№34 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Напомним, что всего несколько дней назад глава NASA заявил, что в самом ближайшем будущем человечество ждет знакомство с инопланетянами.

Видно болелы Зины таки сюда заявятся - хоть посмотреть, что за зверюшки то смешные?

Цитата: yuri
И вымпел на них.

а ваш на чем? на зассаной ромаловской кибитке?

Стадион за 1.5 миллиарда с текущей крышей, заклинившим навеки полем, потрескавшимися трибунами и газоном типа афганского паласа??? Повесьте себе стрелку на мошонку и подожгите, блеать. Если еще осталось на что вешать.

Вить иди уже отсюда, ведь зачмырили тебя, как петушка а ты все со своим блювантином лезишь.
Ты не на пастбище свиней пасешь, здесь люди.
Регистрация: 5.04.2017
№33 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 12:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Везде болеют за СПАРТАК!!! А если не все - то это их проблемы)))


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№32 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Цитата: zen-it
голимые понты.

...это написать "зенит - Санкт-Петербург". Не говоря о том, что ты не доезжаешь. какой именно святой в название твоего города вписан - "Санкт", и до того, что вы вроде как Сталинец... Ой, нет, Сталинец - КЛУБОМ был, а вы - зенытики
Еще поной, люблю вой с болот))) Как вас, опять кадыровцы откадыркали?

Я могу сказать одно.
16ть лет со-сали. Вас не видать и не слыхать было. А, как только с горем попалам выиграли чемп, то все вылезли и глоры в том числе!
Регистрация: 5.04.2017
№31 Написал: vlees...... (Сегодня, 12:35) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вциом говорит что за зенит болеют в каждой галактике laughing
Регистрация: 27.04.2017
№30 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:11) #
  • -1
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online

Цитата: капля никотина
Вы деготь свой храните в своей бочке. А к нашей, блеать,даже не подходите. По говночашкам разливайте, мешайте с Балтикой и травкой с вашего газона, - настаивайте коктейль "Стрелка" (а сразу после - "Белка", но придет уже сама, помочь пушнину сдать) - кстати космическая тема. В тему.

да ни дай бог, что Вы. От этого елея воротит . А ещё предсотит 3 месяца уворачиваться. До свидания, почивайте с вашим богом и дальше.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№29 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:09) #
  • +3
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online

Цитата: yuri
кот, чисто добавил дегтя в вашу бочку меда, для реавльности.

Вы деготь свой храните в своей бочке. А к нашей, блеать,даже не подходите. По говночашкам разливайте, мешайте с Балтикой и травкой с вашего газона, - настаивайте коктейль "Стрелка" (а сразу после - "Белка", но придет уже сама, помочь пушнину сдать) - кстати космическая тема. В тему.
Регистрация: 3.03.2007
№28 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: капля никотина
а ваш на чем? на зассаной ромаловской кибитке?

Стадион за 1.5 миллиарда с текущей крышей, заклинившим навеки полем, потрескавшимися трибунами и газоном типа афганского паласа??? Повесьте себе стрелку на мошонку и подожгите, блеать. Если еще осталось на что вешать.

кот, чисто добавил дегтя в вашу бочку меда, для реавльности. у нас есть пара достижений, которых у вас нет и не будет никогда. Ну да те говночашки , раз у ж мы о тряпках в космосе.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№27 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 12:03) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
а у нас двигатели, прошлого века, зато вне конкуренции. Чемпионы двигателей , очень смешно.И вымпел на них.

Наши двигатели прошлого века до сих пор лучшие в мире. А американских, на которых они якобы на Луну слетали, митькой звали.


--------------------
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№26 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: zen-it
голимые понты.

...это написать "зенит - Санкт-Петербург". Не говоря о том, что ты не доезжаешь. какой именно святой в название твоего города вписан - "Санкт", и до того, что вы вроде как Сталинец... Ой, нет, Сталинец - КЛУБОМ был, а вы - зенытики
Еще поной, люблю вой с болот))) Как вас, опять кадыровцы откадыркали?


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№25 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:57) #
  • +4
  •  (6)
online

Напомним, что всего несколько дней назад глава NASA заявил, что в самом ближайшем будущем человечество ждет знакомство с инопланетянами.

Видно болелы Зины таки сюда заявятся - хоть посмотреть, что за зверюшки то смешные?

Цитата: yuri
И вымпел на них.

а ваш на чем? на зассаной ромаловской кибитке?

Стадион за 1.5 миллиарда с текущей крышей, заклинившим навеки полем, потрескавшимися трибунами и газоном типа афганского паласа??? Повесьте себе стрелку на мошонку и подожгите, блеать. Если еще осталось на что вешать.
Регистрация: 3.03.2007
№24 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:51) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
голимые понты...
Регистрация: 5.04.2017
№23 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 11:50) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
По данным ВЦИОМ, 15 млн. жителей, населяющих ближайшие к Земле планеты, считает Зенит самым популярным клубом Солнечной системы! smile
Регистрация: 2.08.2013
№22 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 11:49) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
А где этот еплан блессинг под ником Пушкин? Что там насчёт тяжёлых наркотиков?

Рот полоскает после чеченского насилия и анус отбеливает к следующей порке.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:47) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
А где этот еплан блессинг под ником Пушкин? Что там насчёт тяжёлых наркотиков?

Кот- космонавт, иди проспись уже.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№20 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:46) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Это вам не миллер из газпрома, это вам не министр спорта мутко, это вам не дима медведев ! Все это бестолковые люди для России!


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: капля никотина
Шатлы же есть??? Или уже нет???

так мизерные капсулы по заброске шпионских систем. Но сам факт 2 года полностью в автоматическом режиме туда-сюда. Земля-Космос-Земля. а у нас двигатели, учитель, прошлого века, зато вне конкуренции. Чемпионы двигателей , очень смешно.И вымпел на них.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№18 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 11:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri

Масштабы , у них коррупция как дополнение к к общей картине. у нас всё строго наоборот. Сегодня дал на лапу гаишнику, через время отвалится двигатель на 15 секунде полета. Знаменитый эффект бабочки.

Как ни странно, 75-80% американцев считают своё правительство коррупционным. Коррупция в США признана в стране второй бедой после безработицы. Фонд Клинтона это коррупция в мировом масштабе. Не надо идеализировать их общество. Впрочем и наше тоже. Самым социальным государством на Земле был СССР, но и в нем находились недочеты.


--------------------
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№17 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 11:39) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 21.08.2012
№16 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:38) #
  • +3
  •  (5)
online

Не удивительно.


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№15 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:37) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Вселенная имеет форму ромба...чего уж там

все может быть нюх-нюх,этого никто не знает,поэтому опровергнуть не может.а вот то что даже ТАМ болеют за "Спартак" - это факт.но ты не расстраивайся,вциом же вам в уши нассал,вас аж 15 миллионов.тешь себя этим.з.ы. удачи в ле вам.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:34) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Вселенная имеет форму ромба...чего уж там


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:34) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Батяня
Последний полет шаттла был в 2011 году. То, что там проектирует Илон Маск, это большая афера по отмывке денег.
С коррупцией у нас бесспорно бороться надо надо. Так же, как и во всем мире. Она ещё нигде не побеждена.

Масштабы , у них коррупция как дополнение к к общей картине. у нас всё строго наоборот. Сегодня дал на лапу гаишнику, через время отвалится двигатель на 15 секунде полета. Знаменитый эффект бабочки.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 11:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri

Не надо ля-ля у них есть свои шатлы полностью построенные в штатах. чего тут надувать щеки; что космос, что футбол отстал от цивилизации на 20 лет . Пока не будет побеждена тотальная коррупция отставание будет только расти.

Последний полет шаттла был в 2011 году. То, что там проектирует Илон Маск, это большая афера по отмывке денег.
С коррупцией у нас бесспорно бороться надо. Так же, как и во всем мире. Она ещё нигде не побеждена.


--------------------
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:27) #
  • +4
  •  (10)
online

Цитата: yuri
Пока не будет побеждена тотальная коррупция отставание будет только расти.

Побеждайте. Сделайте себе сепуку всем городком.

Цитата: Eugene24
Тем более у них частная контора какая-то уже вышла раз в космос

Она не частная - она квази-государственная, если ты про Маска.

Да и какая то мутная она - мощности сконцентрированы просто огромные, а себестоимость доставки выше чем у нас в разы. Еще эта шизофрения со спускаемой ступенью. Шатлы же есть??? Или уже нет???
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Батяня
Однако америкосы без наших Союзов и двигателей РД-180 вообще в космос попасть не могут.

Не надо ля-ля у них есть свои шатлы полностью построенные в штатах. чего тут надувать щеки; что космос, что футбол отстал от цивилизации на 20 лет . Пока не будет побеждена тотальная коррупция отставание будет только расти.

Тем более у них частная контора какая-то уже вышла раз в космос. Так что зависимость от наших двигателей условна. Ни сегодня завтра, только мы и будем на них летать.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:12) #
  • -7
  •  (11)
online

Цитата: Батяня
Однако америкосы без наших Союзов и двигателей РД-180 вообще в космос попасть не могут.

Не надо ля-ля у них есть свои шатлы полностью построенные в штатах. чего тут надувать щеки; что космос, что футбол отстал от цивилизации на 20 лет . Пока не будет побеждена тотальная коррупция отставание будет только расти.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 11:09) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
yuri,
А что то ещё не просрали??? С таким руководством, то....Скоро, вон, вся Сибирь заговорит на китайском.


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№7 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 11:08) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Космос мы уже давно просрали америкосам,.

Однако америкосы без наших Союзов и двигателей РД-180 вообще в космос попасть не могут.


--------------------
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№6 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 11:08) #
  • +11
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
после признания Лаврова все вдруг болеют за спартак ...а если Путин скажет ,что более за Зенит? ЧТО ТОГДА?

Тогдс вся страна будет болеть за Спартак smile
Регистрация: 13.08.2009
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