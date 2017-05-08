Арсен Хубулов: много борьбы, так как очки нужны обеим командам

Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов в перерыве матча 27-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что в первом тайме было много борьбы.



"Я бы не сказал, что у нас в атаке мало что получается. Играем с "Локомотивом", у которого тоже не ладится. А как вы хотели?! Много борьбы, и им нужны очки, и нам", – сказал Хубулов в эфире телеканала "Наш футбол".