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Арсен Хубулов: много борьбы, так как очки нужны обеим командам

Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов в перерыве матча 27-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что в первом тайме было много борьбы.

"Я бы не сказал, что у нас в атаке мало что получается. Играем с "Локомотивом", у которого тоже не ладится. А как вы хотели?! Много борьбы, и им нужны очки, и нам", – сказал Хубулов в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Хубулов Анжи Локомотив
Сегодня, 18:16
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