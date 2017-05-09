Джанни Инфантино: оскорбления в адрес Мунтари? Идиоты есть везде

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал свою позицию по инциденту с расистскими оскорблениями в адрес полузащитника "Пескары" Салли Мунтари в матче с "Кальяри"."Существуют три основных шага в такой ситуации: приостановить игру, сделать объявление по стадиону, остановить игру на продолжительный срок, увести игроков.К сожалению, существуют идиоты. Они есть везде, и нам нужно с ними бороться, продолжать борьбу. Хорошо, когда удается искоренить такие вещи. Нам нужно работать.Конечно, я поговорю с Карло Тавеккио (главой Федерации футбола Италии. В 2014 году Тавеккио был дисквалифицирован за расизм – прим.). И с Мунтари я поговорю. Мы будем работать вместе", – сказал Инфантино.