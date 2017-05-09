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Агент: надеюсь, "Спартак" для Боккетти не только настоящее, но и будущее

Андреа Д'Амико, агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, опроверг слухи о том, что итальянец зимой мог оказаться в "Зените". В январе Боккетти продлил контракт с московским клубом до лета 2020 года.

"Когда идут переговоры о новом контракте, много что сообщается. В футболе вообще очень много слухов. И один из самых популярных – возможный переход игрока из одного большого клуба в другой. Но у нас изначально был приоритет – остаться в "Спартаке". Надеюсь, что "Спартак" для Боккетти не только прошлое и настоящее, но и будущее тоже, не только ближайшее. В качестве тренера или сотрудника клуба.

Существовал ли вариант с "Зенитом"? Нет. Предложения из питерского клуба не поступало", — заявил агент в интервью еженедельнику "Футбол".

Высказался Д'Амико и по поводу будущего ещё одного своего клиента — защитника "Зенита" Доменико Кришито.

"Пока об этом (продлении контракта) разговора не было. Но, видя, каков статус Миммо в команде и зная его качества, думаю, проблем с новым контрактом не будет.

В клуб действительно поступали серьёзные запросы, итальянские команды очень хотели видеть у себя Доменико. Но "Зенит" сделал всё, чтоб его удержать. К тому же Кришито здесь многое держит. Он любит ваш город, постоянно выступает в еврокубках, два раза был чемпионом страны и борется за высокие места каждый сезон", — заявил агент.

"У тех, кто выступает в Серии А, шансы обратить на себя внимание тренера сборной действительно выше. Но в карьере футболиста часто случаются моменты, когда приходится расставлять приоритеты. Это не значит, что игра за сборную Кришито не интересует. Тем не менее зарплату ему платит не сборная Италии, а "Зенит".

Нам важнее быть здесь. Ещё раз подчеркну, это всегда выбор сложный. И лишь после того, как все факторы положены на весы важности, игрок определяет, что перевешивает", — подчеркнул Д'Амико.
Теги: Спартак Боккетти
Сегодня, 19:48
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13
(1)
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:27) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Боюсь уже прошлое!может для внутреннего чемпионата за борьбу в лигу чемпионов и пойдёт! Но для лиги чемпионов нужны другие ТОПовые защитники!

А куда их солить? Будут жертвовать легами.. т.к есть достойные молодые Россиянин


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:19) #
  • -1
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Цитата: Сибирячок
Что то не вижу дырок

Да я тут, похоже, погорячился smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:02) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sidhe
Обрати внимание на правую гетру Промеса. Ну это к вопросу, что судья нам помогал. А она сама порвалась, по ногам никто не бил

Что то не вижу дырок


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:49) #
  • 0
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Цитата: maradona72
Новостники, не спать

Обрати внимание на правую гетру Промеса. Ну это к вопросу, что судья нам помогал. А она сама порвалась, по ногам никто не бил


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:37) #
  • 0
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http://tass.ru/sport/4240223?
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Новостники, не спать

Спартак" получит 40 золотых медалей за победу в чемпионате России



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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Боккетти и Дима Комбаров - самые "опасные" для ЛЧ. Оба "испорченные" нашими судьями. Пеналь или карточку могут привезти на ровном месте. Прогресс в лучшую сторону вроде есть, но хотелось бы большего...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:20) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Sidhe
ОПЫТНЫЙ ЦЗ нам необходим как воздух. Бокетти, увы - ненадежен.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: syamtomov
А если не захочет - тоже на хрен!

Во-от! Я просто вспоминаю, как вот нас гоняли... Ну было дело когда я вот тренеру претензии высказывал. "Ну, Валерич. елки, я все понимаю, кисти укреплять, вообще руку ставить. Но у меня ж после твоих прогонов просто руки от усталости трясутся, да и если б у меня одного! Ну а зачем ты нас тогда еще и на полигон гонишь, коль мы винтарь уже с трудом держим - да что мы тебе сейчас настреляем, смысл-то какой?!" А он в ответ - да на вас, клоунах, сейчас еще пахать можно - и нужно! Устали, говоришь - вот теперь вы трое, уставшие сильно - 20 кругов пошли, вернешся - еще раз поговорим!
Зараза та еще была. Но вот стрелять мы у него научились!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:02) #
  • +5
  •  (5)

Чемп еще не закончился, а агенты зашевелились по отношению Спартака. Чувствуют ветер перемен. Всем понятно, что скоро в Спартаке начнутся покупки под ЛЧ.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Виталий Долоров (Сегодня, 19:59) #
  • 0
  •  (0)
online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 9.05.2017
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:58) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Sidhe
Таски, кстати, туда же. Кутеп - посмотрим.

Таски - само собой туда же.
Кутепов - в запас и работать, работать, работать!
Над собой.
А если не захочет - тоже на хрен! angry
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:56) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: syamtomov
Ну-ка на хрен!

wink
Таски, кстати, туда же. Кутеп - посмотрим. Но вообще - ОПЫТНЫЙ ЦЗ нам необходим как воздух. Бокетти, увы - ненадежен. Ему в башку может прилететь идиотская мысль - и он легко всю команду подставит, не раз такое было, даже у Бердыева. Таски вообще - тоска. А больше и нету. Ну не макеев же, который, раззявив варежку трибуны Ноу Камп рассматривает, пока нам гол забивают!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:52) #
  • +3
  •  (3)
online

Надеюсь, что "Спартак" для Боккетти не только прошлое и настоящее, но и будущее тоже

Ну-ка на хрен! angry

Вот ЭТО рассуждение мне как-то больше нравится:
В качестве тренера или сотрудника клуба.

Если, конечно, Каррера не против.
Регистрация: 6.08.2008
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