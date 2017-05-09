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Агент: надеюсь, "Спартак" для Боккетти не только настоящее, но и будущее
Андреа Д'Амико, агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, опроверг слухи о том, что итальянец зимой мог оказаться в "Зените". В январе Боккетти продлил контракт с московским клубом до лета 2020 года.
"Когда идут переговоры о новом контракте, много что сообщается. В футболе вообще очень много слухов. И один из самых популярных – возможный переход игрока из одного большого клуба в другой. Но у нас изначально был приоритет – остаться в "Спартаке". Надеюсь, что "Спартак" для Боккетти не только прошлое и настоящее, но и будущее тоже, не только ближайшее. В качестве тренера или сотрудника клуба.
Существовал ли вариант с "Зенитом"? Нет. Предложения из питерского клуба не поступало", — заявил агент в интервью еженедельнику "Футбол".
Высказался Д'Амико и по поводу будущего ещё одного своего клиента — защитника "Зенита" Доменико Кришито.
"Пока об этом (продлении контракта) разговора не было. Но, видя, каков статус Миммо в команде и зная его качества, думаю, проблем с новым контрактом не будет.
В клуб действительно поступали серьёзные запросы, итальянские команды очень хотели видеть у себя Доменико. Но "Зенит" сделал всё, чтоб его удержать. К тому же Кришито здесь многое держит. Он любит ваш город, постоянно выступает в еврокубках, два раза был чемпионом страны и борется за высокие места каждый сезон", — заявил агент.
"У тех, кто выступает в Серии А, шансы обратить на себя внимание тренера сборной действительно выше. Но в карьере футболиста часто случаются моменты, когда приходится расставлять приоритеты. Это не значит, что игра за сборную Кришито не интересует. Тем не менее зарплату ему платит не сборная Италии, а "Зенит".
Нам важнее быть здесь. Ещё раз подчеркну, это всегда выбор сложный. И лишь после того, как все факторы положены на весы важности, игрок определяет, что перевешивает", — подчеркнул Д'Амико.
"Когда идут переговоры о новом контракте, много что сообщается. В футболе вообще очень много слухов. И один из самых популярных – возможный переход игрока из одного большого клуба в другой. Но у нас изначально был приоритет – остаться в "Спартаке". Надеюсь, что "Спартак" для Боккетти не только прошлое и настоящее, но и будущее тоже, не только ближайшее. В качестве тренера или сотрудника клуба.
Существовал ли вариант с "Зенитом"? Нет. Предложения из питерского клуба не поступало", — заявил агент в интервью еженедельнику "Футбол".
Высказался Д'Амико и по поводу будущего ещё одного своего клиента — защитника "Зенита" Доменико Кришито.
"Пока об этом (продлении контракта) разговора не было. Но, видя, каков статус Миммо в команде и зная его качества, думаю, проблем с новым контрактом не будет.
В клуб действительно поступали серьёзные запросы, итальянские команды очень хотели видеть у себя Доменико. Но "Зенит" сделал всё, чтоб его удержать. К тому же Кришито здесь многое держит. Он любит ваш город, постоянно выступает в еврокубках, два раза был чемпионом страны и борется за высокие места каждый сезон", — заявил агент.
"У тех, кто выступает в Серии А, шансы обратить на себя внимание тренера сборной действительно выше. Но в карьере футболиста часто случаются моменты, когда приходится расставлять приоритеты. Это не значит, что игра за сборную Кришито не интересует. Тем не менее зарплату ему платит не сборная Италии, а "Зенит".
Нам важнее быть здесь. Ещё раз подчеркну, это всегда выбор сложный. И лишь после того, как все факторы положены на весы важности, игрок определяет, что перевешивает", — подчеркнул Д'Амико.
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