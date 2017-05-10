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Ивелин Попов: случайное чемпионство? Посмотрите в таблицу и на результаты дерби

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов ответил на вопросы по поводу чемпионства красно-белых в нынешнем сезоне.

– Комбаров рассказывал, что слезы на глаза навернулись, когда понял, что «Спартак» стал чемпионом. У вас какие чувства были?

– Понимаю Комбарова, он с детства занимался в школе «Спартака». У иностранцев немного по-другому, но мы уже понимаем, что такое «Спартак». У меня тоже было много эмоций. Когда посмотрел игру «Зенита» с «Тереком», пару минут после ее окончания не понимал, что мы сотворили. Только сейчас осознаю, какой это большой успех для «Спартака» и всего российского футбола.

– День, когда «Спартак» стал чемпионом – лучший в вашей карьере?

– Пока – да. Но, надеюсь, скоро будут дни еще лучше!

– Луческу считает, что «Спартак» был не сильнейшим клубом по игре. Но заслужил чемпионство.

– Посмотрите в таблицу и на результаты дерби. Уступили только один раз в 8-10 важных матчах. Обыграли почти всех конкурентов. Вот так и доказали, что в этом году были сильнее всех.

– Часто говорят, что «Спартаку» везло. Вы благодаря везению набирали очки или все-таки благодаря борьбе до последней минуты?

– Понимаю, если о везении будут говорить в одной-двух играх, но не во всех же 27 турах?! Во всех победах наша заслуга, а не просто обычное везение.

– На оставшиеся матчи найдутся эмоции?

– Найдутся. Сами знаете, какой у нас эмоциональный тренер, он не даст расслабиться раньше времени.

– «Амкар» в шутку предложил «Cпартаку» праздновать всю неделю и приехать в Пермь отдыхать.

– Все мы знаем, за какую команду выступаем. Кто поедет на матч, будет выкладываться на сто процентов, в этом можно не сомневаться. «Амкару» легко не будет, – цитирует Попова "Советский спорт"..
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 09:37
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:48) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Да-да, Ивелин. В ССР 12 не считаются, в 90-х купленные, а сейчас случайно. Нет у Спартака ни одной медали. А вот у остальных строго закономерно, что у Рубина пара, что у Локо пара, особенно у бомжей всё закономерно. Особенно выходы из второй лиги СССР сразу в высшую России.

Хули ты этим дебилам с комплексами неполноценности отвечаешь? Гони их в пень, там они всю жизнь жили.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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