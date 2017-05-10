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Ивелин Попов: случайное чемпионство? Посмотрите в таблицу и на результаты дерби
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов ответил на вопросы по поводу чемпионства красно-белых в нынешнем сезоне.
– Комбаров рассказывал, что слезы на глаза навернулись, когда понял, что «Спартак» стал чемпионом. У вас какие чувства были?
– Понимаю Комбарова, он с детства занимался в школе «Спартака». У иностранцев немного по-другому, но мы уже понимаем, что такое «Спартак». У меня тоже было много эмоций. Когда посмотрел игру «Зенита» с «Тереком», пару минут после ее окончания не понимал, что мы сотворили. Только сейчас осознаю, какой это большой успех для «Спартака» и всего российского футбола.
– День, когда «Спартак» стал чемпионом – лучший в вашей карьере?
– Пока – да. Но, надеюсь, скоро будут дни еще лучше!
– Луческу считает, что «Спартак» был не сильнейшим клубом по игре. Но заслужил чемпионство.
– Посмотрите в таблицу и на результаты дерби. Уступили только один раз в 8-10 важных матчах. Обыграли почти всех конкурентов. Вот так и доказали, что в этом году были сильнее всех.
– Часто говорят, что «Спартаку» везло. Вы благодаря везению набирали очки или все-таки благодаря борьбе до последней минуты?
– Понимаю, если о везении будут говорить в одной-двух играх, но не во всех же 27 турах?! Во всех победах наша заслуга, а не просто обычное везение.
– На оставшиеся матчи найдутся эмоции?
– Найдутся. Сами знаете, какой у нас эмоциональный тренер, он не даст расслабиться раньше времени.
– «Амкар» в шутку предложил «Cпартаку» праздновать всю неделю и приехать в Пермь отдыхать.
– Все мы знаем, за какую команду выступаем. Кто поедет на матч, будет выкладываться на сто процентов, в этом можно не сомневаться. «Амкару» легко не будет, – цитирует Попова "Советский спорт"..
– Комбаров рассказывал, что слезы на глаза навернулись, когда понял, что «Спартак» стал чемпионом. У вас какие чувства были?
– Понимаю Комбарова, он с детства занимался в школе «Спартака». У иностранцев немного по-другому, но мы уже понимаем, что такое «Спартак». У меня тоже было много эмоций. Когда посмотрел игру «Зенита» с «Тереком», пару минут после ее окончания не понимал, что мы сотворили. Только сейчас осознаю, какой это большой успех для «Спартака» и всего российского футбола.
– День, когда «Спартак» стал чемпионом – лучший в вашей карьере?
– Пока – да. Но, надеюсь, скоро будут дни еще лучше!
– Луческу считает, что «Спартак» был не сильнейшим клубом по игре. Но заслужил чемпионство.
– Посмотрите в таблицу и на результаты дерби. Уступили только один раз в 8-10 важных матчах. Обыграли почти всех конкурентов. Вот так и доказали, что в этом году были сильнее всех.
– Часто говорят, что «Спартаку» везло. Вы благодаря везению набирали очки или все-таки благодаря борьбе до последней минуты?
– Понимаю, если о везении будут говорить в одной-двух играх, но не во всех же 27 турах?! Во всех победах наша заслуга, а не просто обычное везение.
– На оставшиеся матчи найдутся эмоции?
– Найдутся. Сами знаете, какой у нас эмоциональный тренер, он не даст расслабиться раньше времени.
– «Амкар» в шутку предложил «Cпартаку» праздновать всю неделю и приехать в Пермь отдыхать.
– Все мы знаем, за какую команду выступаем. Кто поедет на матч, будет выкладываться на сто процентов, в этом можно не сомневаться. «Амкару» легко не будет, – цитирует Попова "Советский спорт"..
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