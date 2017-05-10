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"Локомотив": Дмитрий Лоськов сыграет с "Оренбургом"

Легенда "Локомотива" Дмитрий Лоськов выйдет на поле в составе железнодорожников в матче 28-го тура премьер-лиги с "Оренбургом".

Теги: Локомотив Лоськов
Сегодня, 15:45
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(1)
№4 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лось красавец!!!! Дима покажи нам классный футбол!
Регистрация: 10.10.2006
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:52) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А почему бы и нет? Локо один хрен ни на что не претендует.
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот и хорошо! Главное -не травмироваться! А уж если забьет....
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 15:48) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Один тайм то отыграет.
Регистрация: 8.05.2017
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