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Леонид Федун: Слуцкий в "Спартаке"? Есть вещи, которые лучше никогда не делать

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказал мнение об экс-наставнике ЦСКА и сборной России Леониде Слуцком.

– Наверное, это не очень понравится нашим болельщикам, но Леонид Слуцкий – это хороший тренер. У него есть все, чтобы попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Он доказал это, работая много лет в России.

- Могли бы когда-нибудь пригласить Слуцкого в "Спартак"?

– А зачем? Есть вещи, которые лучше никогда не делать, – цитирует Федуна ТАСС.
Теги: Федун Спартак Слуцкий
Сегодня, 14:16
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:29) #
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Есть в Макдональдсе???... Лучше сдохнуть от голода....
Регистрация: 3.03.2007
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