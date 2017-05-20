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Константин Сарсания: админресурс "Спартака" где-то чувствовался, но они стали чемпионами не из-за него (27)
Константин Сарсания: админресурс "Спартака" где-то чувствовался, но они стали чемпионами не из-за него (27)
09:45
Попадёт ли "Арсенал" в четвёрку, станет ли "Реал" чемпионом и другие интриги последних туров в европейских топ-чемпионатах
Попадёт ли "Арсенал" в четвёрку, станет ли "Реал" чемпионом и другие интриги последних туров в европейских топ-чемпионатах
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Массимо Каррера: больше всех меня удивил Зобнин (21)
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"Кубань" установила стеллу на въезде в стадион (7)
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"Ювентус" интересуется форвардом "Сампдории"
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Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
Космонавт Сергей Крикалев и вратарь Вячеслав Малафеев стали послами ЧМ-2018
Герой Советского союза и Российской Федерации космонавт Сергей Крикалев и экс-голкипер сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев стали послами чемпионата мира 2018 года от Санкт-Петербурга.
В субботу в Санкт-Петербурге проходит открытие парка Кубка конфедераций на Конюшенной площади. Среди гостей торжества чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии и лучший футболист мира 2005 года Роналдиньо.
Р-Спорт
В субботу в Санкт-Петербурге проходит открытие парка Кубка конфедераций на Конюшенной площади. Среди гостей торжества чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии и лучший футболист мира 2005 года Роналдиньо.
Р-Спорт
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