Космонавт Сергей Крикалев и вратарь Вячеслав Малафеев стали послами ЧМ-2018

Герой Советского союза и Российской Федерации космонавт Сергей Крикалев и экс-голкипер сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев стали послами чемпионата мира 2018 года от Санкт-Петербурга.В субботу в Санкт-Петербурге проходит открытие парка Кубка конфедераций на Конюшенной площади. Среди гостей торжества чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии и лучший футболист мира 2005 года Роналдиньо.