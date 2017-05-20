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Космонавт Сергей Крикалев и вратарь Вячеслав Малафеев стали послами ЧМ-2018

Герой Советского союза и Российской Федерации космонавт Сергей Крикалев и экс-голкипер сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев стали послами чемпионата мира 2018 года от Санкт-Петербурга.

В субботу в Санкт-Петербурге проходит открытие парка Кубка конфедераций на Конюшенной площади. Среди гостей торжества чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии и лучший футболист мира 2005 года Роналдиньо.

Р-Спорт
Теги: Малафеев
Сегодня, 12:39
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