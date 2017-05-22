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Александр Григорян продолжит работу с "Анжи"

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Александр Григорян продолжит работу на своем посту, заявил генеральный директор клуба Саид Абдулаев.

"Григорян остается главным тренером. Я доволен его работой. У тренера свое видение футбола, интересные идеи.

Возможно, где-то не хватило времени на их реализацию, возможно, где-то не хватило подбора исполнителей. Сейчас мы предоставим ему такую возможность. Я думаю, получится более интересно", - цитирует Абдулаева "Р-Спорт".
Теги: Анжи Григорян
Сегодня, 14:09
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№2 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 15:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
бл...
Регистрация: 21.10.2013
№1 Написал: kruga (Сегодня, 14:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
вандефульно


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