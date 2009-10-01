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Лерой Сане не сыграет за Германию на Кубке конфедераций

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Германии Лерой Сане рассказал, почему не сыграет на Кубке конфедераций-2017.

"Я хотел приехать в Россию, но после консультаций с медицинским штабом решил, что этим летом стоит перенести операцию, чтобы к новому сезону я смог подойти полностью здоровым", – цитирует Сане официальный сайт Федерации футбола Германии.
Теги: Сборная Германии Сане
Сегодня, 13:42
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№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
почти единственная звезда сборной Германии и то не приедет


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:20) #
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online

Он увидел качество газона на новой арене в Санкт-Петербурге и подумал: " А оно мне надо ?" И это не последний топовый игрок, который заболеет перед Кубком Конфедерации. Так что у нашей сборной шансы все выше с каждым днем.
Регистрация: 17.04.2017
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