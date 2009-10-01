Лерой Сане не сыграет за Германию на Кубке конфедераций

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Германии Лерой Сане рассказал, почему не сыграет на Кубке конфедераций-2017."Я хотел приехать в Россию, но после консультаций с медицинским штабом решил, что этим летом стоит перенести операцию, чтобы к новому сезону я смог подойти полностью здоровым", – цитирует Сане официальный сайт Федерации футбола Германии.