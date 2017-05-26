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"Сокол" объявил о назначении новым главным тренером Алекся Стукалова

ПФК "Сокол" назначил нового главного тренера команды - им стал Алексей Стукалов.

Контракт со специалистом рассчитан на один год. В новом сезоне саратовская команда будет комплектоваться в основном местными воспитанниками.

Решение в какой зоне второго дивизиона выступит "Сокол" (Урал-Приволжье или Центр) ожидается в конце июня, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, ранее саратовскую команду возглавлял Вадим Хафизов, у которого закончился контракт.
Теги: Сокол
Сегодня, 15:49
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