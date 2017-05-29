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Сергей Овчинников: Акинфеев побил все мыслимые и немыслимые рекорды

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал, почему поставил Игоря Акинфеева на первое место в опросе журнала "Огонек" на приз "Вратарь года".

"Акинфеев побил все мыслимые и немыслимые рекорды, играл и за клуб, и за сборную", - цитирует Овчинникова "Коммерсант".
Теги: Овчинников Акинфеев
Сегодня, 09:07
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