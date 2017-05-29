Опрос:

Новости партнеров

Гендиректор "СКА-Хабаровска": губернатор обещал обеспечить содержание команды на новом уровне

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов прокомментировал выход команды в премьер-лигу.

– Эмоции переполняют?

– Сами понимаете! Не могу сказать, что мы ехали в Оренбург за победой и что перед нами стояла задача выйти в премьер-лигу кровь из носа. Зато были раскрепощены. У нас замечательная команда, тренер объединил ребят. После ничьи в первой игре сопернику психологически было сложнее. В стыках клубы премьер-лиги априори фавориты, и мы могли действовать от соперника. Нервы у ребят оказались крепкими.

– Шампанское заготовлено, наверное, не было?

– Не, вы что? Вот пришли в гостиницу – думали, как отметить. Взяли пиво.

– О выступлении в РФПЛ уже думаете? Финансы, состав, инфраструктура?

– Конечно, думаем. Предстоит большой пласт работы, но она приятная. Мы сделали большое дело для края. Стадион у нас в целом соответствует требованиям. Мы готовили инфраструктуру, хотя, повторю, жесткой задачи выхода в этом году не стояло.

– Бюджет найдете?

– Накануне моего отъезда проходил медиа-форум, на котором губернатор сказал, что он приложит максимум сил и сделает все возможное, чтобы обеспечить содержание команды на новом уровне. Губернаторского слова достаточно, – цитирует Флегонтова "Sportbox".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:54
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (0)
online

Накупать десяток негров? Бабло попилить?
Кем вышли, теми и играйте.
Регистрация: 26.03.2009
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Barmaley
Хотя можно и военными бортами их на игры в Москву и Питер доставлять.

В ФНЛ у них 19 перелетов, в ПЛ 15. На еропланах уже сэкономят.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 12:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
как всегда сначала выйдут,теперь репы чешут где взять деньги
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:12) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: MAG554
Губернаторского слова достаточно

Ага, достаточно, а потом письма батюшке царю писать придется.

Спортивный клуб армии Губернатора. Офигеть просто. А деньги Мутко будет с Колобковым выделять. Хотя можно и военными бортами их на игры в Москву и Питер доставлять.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Губернаторского слова достаточно

Ага, достаточно, а потом письма батюшке царю писать придется.
Регистрация: 21.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.