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Федор Чалов прочитал стихотворение Ивана Бунина "Детство" (видео)

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов принял участие в проекте "Лирика футбола", в рамках которого футболисты российской премьер-лиги читают свои любимые стихотворения.

Армеец прочитал стихотворение Ивана Бунина "Детство".

Теги: Чалов
Сегодня, 11:33
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